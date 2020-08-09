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【澳洲疫情】維多利亞州五分一人有精神健康問題 政府撥4.6億支援

環球社會熱點 17:14 2020/08/09

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澳洲維多利亞州精神健康部門指出，每五人就有一人出現精神健康問題，將撥款4.6億港元以作支援。

澳洲第二波疫情嚴峻，疫情震央墨爾本更要實施宵禁。疫情反覆的焦慮加上防疫措施加辣，令人們身心俱疲。澳洲在維多利亞州精神健康部門指出，每五人就有一人出現精神健康問題，遂撥款4.6億港元以作支援。

維多利亞州精神健康部部長弗利（Martin Foley）宣布，推出5970萬美元（約4.6億港元）的資助，以應付關於精神健康的急診服務需求大增，讓市民得到適切協助。

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弗利指出，在全球大流行的疫情下，維多利亞州居民對精神健康援助的需求大增，平均每五人就有一人出現精神健康問題。至今年7月底，各年齡層因自殘的求助數字較群卡片同期上升9.5％，在年輕群組更大幅上升33%；急性精神病患者求助增加23.3％。

維多利亞州在過去24小時新增394宗新型冠狀病毒病例，其中174宗感染源頭未明；過去一周平均每日新增確診病例400至500宗，該州累計死亡人數達210。

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單是維多利亞州的墨爾本的確診個案，佔全國累計確診三分之二；目前全國累計確診達21,084宗。

目前，維多利亞州的新冠肺炎繁殖率約為1，意味著每個受感染的人都會將病毒傳播給至少1個人。

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記者：葉芷樺

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