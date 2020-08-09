【置業指南】買平價筍盤要小心　提防銀行拒批按揭

疫情肆虐，樓價近期開始轉跌，有分析員預計，若本地疫情持續，加上中美關係進一步惡化，繼而影響香港的話，樓價才剛開始跌浪，短期內難回升。不過，若找到低水筍盤，且有自住需要，現時入市也不必心慌，始終樓價跌幅有限，一旦疫情短期內見底，經濟逐漸復甦，這次入市自然有賺。值得留意的是，假如心意單位售價太低，如低市價逾一成，大型銀行隨時拒批按揭。

相關文章：【疫境樓市】劈價幾球 低市價湧現 二手樓價跌勢加劇

一般來說，若物業買入價過低，如低市價逾一成，個別大銀行會有所警惕，皆因單位有「送契」之嫌。站在銀行角度，若單位成交後五年內，賣家破產，債主可追討以「送契」形式出售的物業，考慮到潛在風險，銀行多數拒為「送契樓」承造按揭。

有按揭專家透露，正常情況下，單位售價低市價兩成，銀行才視物業有「送契」之嫌，惟仍有數個方法解決：

一）買賣雙方簽承諾書，證明彼此不是近親或關聯人士；

二）若物業買賣由代理促成，就算債主追討賣家，代理亦可作證，證明相關成交並非「送契」，業主當初只是割價求售；

三）先向銀行查詢，確定「低水」成交價可申請按揭，才正式簽約，惟風險是筍盤多人搶，查詢後或已走寶。

相關文章：【置業指南】低市價筍盤增多 小心做水魚（上）

相關文章：【置業指南】低市價筍盤增多 小心做水魚（下）

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機