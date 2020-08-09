  • 30°C
香港時間 : 2020809日 (日) 19:37
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【置業指南】買平價筍盤要小心　提防銀行拒批按揭

股樓投資 16:03 2020/08/09

分享：

疫情肆虐，樓價近期開始轉跌，有分析員預計，若本地疫情持續，加上中美關係進一步惡化，繼而影響香港的話，樓價才剛開始跌浪，短期內難回升。不過，若找到低水筍盤，且有自住需要，現時入市也不必心慌，始終樓價跌幅有限，一旦疫情短期內見底，經濟逐漸復甦，這次入市自然有賺。值得留意的是，假如心意單位售價太低，如低市價逾一成，大型銀行隨時拒批按揭。

相關文章：【疫境樓市】劈價幾球　低市價湧現　二手樓價跌勢加劇

一般來說，若物業買入價過低，如低市價逾一成，個別大銀行會有所警惕，皆因單位有「送契」之嫌。站在銀行角度，若單位成交後五年內，賣家破產，債主可追討以「送契」形式出售的物業，考慮到潛在風險，銀行多數拒為「送契樓」承造按揭。

有按揭專家透露，正常情況下，單位售價低市價兩成，銀行才視物業有「送契」之嫌，惟仍有數個方法解決：

一）買賣雙方簽承諾書，證明彼此不是近親或關聯人士；

二）若物業買賣由代理促成，就算債主追討賣家，代理亦可作證，證明相關成交並非「送契」，業主當初只是割價求售；

三）先向銀行查詢，確定「低水」成交價可申請按揭，才正式簽約，惟風險是筍盤多人搶，查詢後或已走寶。

相關文章：【置業指南】低市價筍盤增多　小心做水魚（上）

相關文章：【置業指南】低市價筍盤增多　小心做水魚（下）

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 黃卓賢

相關文章

【置業指南】做個精明租客　4大秘技租平樓
2020/06/07
【置業指南】做個精明租客　4大秘技租平樓
【置業指南】小心中伏　3招教你識別凶宅
2020/06/06
【置業指南】小心中伏　3招教你識別凶宅
【置業指南】入表抽居屋前　不可不知的4件事
2020/06/21
【置業指南】入表抽居屋前　不可不知的4件事
【置業指南】低市價筍盤增多　小心做水魚（下）
2020/08/02
【置業指南】低市價筍盤增多　小心做水魚（下）
【置業指南】低市價筍盤增多　小心做水魚（上）
2020/08/01
【置業指南】低市價筍盤增多　小心做水魚（上）
物業按揭

上一篇文章

【中國經濟】畢馬威中國《中國經濟觀察》　居民消費復甦下半年亮點

下一篇文章

【領展823】領展同舟計劃加碼　預算金額增一倍至6億元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【筍價推介】太埔村屋心動價「2」字頭成交 首期都係42萬 點解買村屋有辣有唔辣﹖
【筍價推介】太埔村屋心動價「2」字頭成交 首期都係42萬 點解買村屋有辣有唔辣﹖
經理人公司停止發放每月25萬元底薪 「Ming仔」索償151萬港元今開審
經理人公司停止發放每月25萬元底薪 「Ming仔」索償151萬港元今開審
【恒馳效應】恒馳生產綫大公開　可以1分鐘生產一部車？
【恒馳效應】恒馳生產綫大公開　可以1分鐘生產一部車？
比爾蓋茨：另一場危機迫在眉捷 可能比新冠病毒還可怕
比爾蓋茨：另一場危機迫在眉捷 可能比新冠病毒還可怕
【豪宅疫情】貝沙灣業主屈服平沽　代理：鄰居累事
【豪宅疫情】貝沙灣業主屈服平沽　代理：鄰居累事
【網民熱話】40歲夫婦70萬積蓄月入4萬多　加按自住樓買樓收租有冇得諗？
【網民熱話】40歲夫婦70萬積蓄月入4萬多　加按自住樓買樓收租有冇得諗？