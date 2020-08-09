  • 30°C
香港時間 : 2020809日 (日) 19:37
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【5G業務】數據中心供應商Equinix　配合企業迎5G商機

科技 16:00 2020/08/09

分享：

5G今年在港開始推出，背後所需的網絡基建亦正加速發展。

踏入5G年代，企業有需要加速準備相關基建與應用，全球互連及數據中心公司Equinix評估5G的機遇龐大，該企著力研究數據中心業務，如何加快配合網絡供應商及其他企業客戶的需要。

香港5G服務已於消費者市場推出，加上港府早前推出「鼓勵及早使用5G技術資助計劃」，企業對認識5G服務的興趣明顯提高。Equinix亞太區產品管理總監何偉健接受訪問時分享，企業要留意5G對現有IT基建的影響，對企業而言，5G並非單純購入一部手機或平板便可開始運作的事物，背後亦要有充份的IT基建、網絡配置等準備。

>>【安全隱患】Check Point研究人員指　Android搭載晶片現安全漏洞

>>【環球首富】Facebook CEO朱克伯格　晉身全球3大富翁

他分析，5G為企業所帶來的商機，可分為3個面向。首先，因為網絡速度改善，傳送速度加快，對媒體、影片平台、遊戲業，以至通訊營運商等，都有直接助益；其次，5G強化物聯網的連接效率，可支援大量感應器之間互傳數據，以支援智能家居、智能工廠等場景，並對製造這類裝置的廠商潛藏龐大商機；此外，它帶來更強勁的智能應用，包括無人駕駛與遙距醫療等，可能改變部分行業的運作模式。

「現時企業對5G的著眼點，是它可如何幫助數碼轉型，以及如何採用供應商的應用。」何偉健強調，該企的香港數據中心匯聚數百間網絡服務、雲端與金融服務公司，客戶可與其數碼供應鏈中的其他客戶和合作夥伴直接互連，從而便利地選擇合適的數碼供應商，迎合轉型需要。

達拉斯設立5G概念驗證中心

何偉健續指，該企亦很重視5G的發展，相信對其未來業務有很大潛力，惟要評估實質影響就言之尚早。他介紹，該企今年第二季便在美國達拉斯設立5G及邊緣運算的概念驗證中心（Proof of Concept Center），中心邀請多家網絡營運商與邊緣運算技術供應商等參與，研究如何在5G下推進應用場景發展並驗證商業模式，該企希望藉此汲取更多經驗，加速企業轉型為數碼企業。

據資料，Equinix於全球擁211個數據中心，亞太有46個，其中5個設於香港。提供34500平方米的主機託管空間。而該企早前宣布，投資額涉5100萬美元（約3.6億港元），位於沙田的數據中心「HK4」的第三階段擴建工程剛於上月竣工．

記者　周俊霖

相關文章

5G未來論壇公布技術規格　加快5G應用開發
2020/07/27
5G未來論壇公布技術規格　加快5G應用開發
【5G商用】泰國True與中興通訊合作　建設5G商用網絡
2020/07/29
【5G商用】泰國True與中興通訊合作　建設5G商用網絡
【5G電話】Samsung Note 20發布　6.9吋巨屏支援5G
2020/08/05
【5G電話】Samsung Note 20發布　6.9吋巨屏支援5G
【5G商機】商業應用助推進5G普及　香港FinTech潛力最大
2020/08/02
【5G商機】商業應用助推進5G普及　香港FinTech潛力最大
雲端 5G 數碼轉型 香港 美國 雲端 智能家居

上一篇文章

【6G啟動】韓明年起年斥13億元研6G基礎　冀2028年推商用

下一篇文章

【TikTok拆售】比爾蓋茨：微軟購TikTok交易 如有毒聖杯
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【韓國限定】三星Note20推神秘3色版本　供韓國消費者購買
【韓國限定】三星Note20推神秘3色版本　供韓國消費者購買
【恒大汽車】恒大健康推6款恒馳　技術及廠房準備就緒？
【恒大汽車】恒大健康推6款恒馳　技術及廠房準備就緒？
【安全隱患】Check Point研究人員指　Android搭載晶片現安全漏洞
【安全隱患】Check Point研究人員指　Android搭載晶片現安全漏洞
【TikTok拆售】比爾蓋茨：微軟購TikTok交易 如有毒聖杯
【TikTok拆售】比爾蓋茨：微軟購TikTok交易 如有毒聖杯
【無懼打壓】TikTok推全新電視App　進一步擴展業務
【無懼打壓】TikTok推全新電視App　進一步擴展業務
【環球首富】Facebook CEO朱克伯格　晉身全球3大富翁
【環球首富】Facebook CEO朱克伯格　晉身全球3大富翁