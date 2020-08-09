【5G業務】數據中心供應商Equinix　配合企業迎5G商機

▲ 5G今年在港開始推出，背後所需的網絡基建亦正加速發展。

踏入5G年代，企業有需要加速準備相關基建與應用，全球互連及數據中心公司Equinix評估5G的機遇龐大，該企著力研究數據中心業務，如何加快配合網絡供應商及其他企業客戶的需要。

香港5G服務已於消費者市場推出，加上港府早前推出「鼓勵及早使用5G技術資助計劃」，企業對認識5G服務的興趣明顯提高。Equinix亞太區產品管理總監何偉健接受訪問時分享，企業要留意5G對現有IT基建的影響，對企業而言，5G並非單純購入一部手機或平板便可開始運作的事物，背後亦要有充份的IT基建、網絡配置等準備。

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他分析，5G為企業所帶來的商機，可分為3個面向。首先，因為網絡速度改善，傳送速度加快，對媒體、影片平台、遊戲業，以至通訊營運商等，都有直接助益；其次，5G強化物聯網的連接效率，可支援大量感應器之間互傳數據，以支援智能家居、智能工廠等場景，並對製造這類裝置的廠商潛藏龐大商機；此外，它帶來更強勁的智能應用，包括無人駕駛與遙距醫療等，可能改變部分行業的運作模式。

「現時企業對5G的著眼點，是它可如何幫助數碼轉型，以及如何採用供應商的應用。」何偉健強調，該企的香港數據中心匯聚數百間網絡服務、雲端與金融服務公司，客戶可與其數碼供應鏈中的其他客戶和合作夥伴直接互連，從而便利地選擇合適的數碼供應商，迎合轉型需要。

達拉斯設立5G概念驗證中心

何偉健續指，該企亦很重視5G的發展，相信對其未來業務有很大潛力，惟要評估實質影響就言之尚早。他介紹，該企今年第二季便在美國達拉斯設立5G及邊緣運算的概念驗證中心（Proof of Concept Center），中心邀請多家網絡營運商與邊緣運算技術供應商等參與，研究如何在5G下推進應用場景發展並驗證商業模式，該企希望藉此汲取更多經驗，加速企業轉型為數碼企業。

據資料，Equinix於全球擁211個數據中心，亞太有46個，其中5個設於香港。提供34500平方米的主機託管空間。而該企早前宣布，投資額涉5100萬美元（約3.6億港元），位於沙田的數據中心「HK4」的第三階段擴建工程剛於上月竣工．

記者 周俊霖