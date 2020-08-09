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【Flora Rabbit 愛生活@iM網欄】抗疫新煮意 15分鐘省時的有營沙津（內附食譜）

名人薈萃 15:22 2020/08/09

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這個專欄《 Flora Rabbit 愛生活》，除和大家分享花藝，Flora Rabbit 繼續同大家有生活分享。疫情下，大家留家的時間長左，好多朋友都避免堂食和外賣，不如利用15分鐘整個有營沙律，強化抵抗力，吃得滋味! 家長又可以同小朋友一齊整，當係一項的親子活動，一樂也！

筆者的長輩是中醫師，强調養生自少養起，有營三餐長健康，三餐均衡不易胖，「每天不可不吃早餐，每天三餐要均衡！」早陣子，Flora Rabbit 在中環天星碼頭的農墟購買有機蔬菜，支持本港的農民，今次先介紹簡單省時的有機蔬菜早餐。吃藥不如食得好，大自然的食材是最好的食物！

羽衣甘藍有「超級食物」的美譽，近年越來越多人食用。 它有很多有益身體的元素，包括大量維他命、高膳食纖維、抗氧化等等。

羽衣甘藍是甘藍的一種，和椰菜花、西蘭花、捲心菜同屬一個家族。羽衣甘藍含有豐富的維他命A、C、K、鈣質、鐵質、葉酸、纖維、胡蘿蔔素等營養。每100克的羽衣甘藍含有4克纖維、10倍人體一天所需的維他命K、半日所需的維他命A和C。羽衣甘藍增強身體免疫力、減低患上乳癌的機會、促進腸道蠕動，預防便秘、降低患上心血管疾病的機會和預防夜盲症。

「15分鐘省時的有營沙津」

只需要幾種簡單材料，15分鐘，就有個簡單、高纖有營嘅沙津!

羽衣甘藍紅蘿蔔沙津配雞蛋

  • 羽衣甘藍 1束
  • 紅蘿蔔 1條
  • 雞蛋 1隻
  • 檸檬葉胡椒鹽 2茶匙
  • 橄欖油 2茶匙

簡單做法：

  • 1. 先煲滾水，放入雞蛋蒸熟。
  • 2. 羽衣甘藍沖洗後，撕下菜葉，瀝乾。
  • 3. 紅蘿蔔沖洗後，切條
  • 4. 將羽衣甘藍及紅蘿蔔放入小鍋，慢火煮約5分鐘，瀝乾放涼。（疫情前，是用熱水洗淨）
  • 5. 將羽衣甘藍、紅蘿蔔連同檸檬葉胡椒鹽、橄欖油拌勻。
  • 6. 加上雞蛋、香蕉即可。

15分鐘省時的有營沙津。只需要幾種簡單材料，15分鐘，就有個簡單、高纖有營嘅沙津-羽衣甘藍紅蘿蔔沙津配雞蛋!

如果怕悶，可以轉換少少材料，就可以成為另一個簡單的新菜式！

  • 雞扒車里茄衣羽甘藍沙律配黑芝麻麥皮
  • 雞絲車里茄衣羽甘藍沙律配茶
  • 牛油果車里茄衣羽甘藍沙律
  • 衣羽甘藍車里茄炒蛋配衣羽甘藍奶昔

作者_Flora Rabbit簡介：

80後，愛花藝。自2019 年11月做第一個保鮮花瓶賀細妹結婚，就開始迷上保鮮花瓶，半年內設計超過30個保鮮花瓶。Flora Rabbit 喜歡下廚、遊歷、做過背包客，希望將DIY 的快樂、住家養生及所見所聞和大家分享，一起愛生活！

Facebook: Flora Rabbit

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撰文 : Flora Rabbit

欄名 : Flora Rabbit 愛生活

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