【Flora Rabbit 愛生活@iM網欄】抗疫新煮意 15分鐘省時的有營沙津（內附食譜）

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【疫情贏家】即食麵銷情升溫 統一上半年多賺6%
這個專欄《 Flora Rabbit 愛生活》，除和大家分享花藝，Flora Rabbit 繼續同大家有生活分享。疫情下，大家留家的時間長左，好多朋友都避免堂食和外賣，不如利用15分鐘整個有營沙律，強化抵抗力，吃得滋味! 家長又可以同小朋友一齊整，當係一項的親子活動，一樂也！
筆者的長輩是中醫師，强調養生自少養起，有營三餐長健康，三餐均衡不易胖，「每天不可不吃早餐，每天三餐要均衡！」早陣子，Flora Rabbit 在中環天星碼頭的農墟購買有機蔬菜，支持本港的農民，今次先介紹簡單省時的有機蔬菜早餐。吃藥不如食得好，大自然的食材是最好的食物！
「15分鐘省時的有營沙津」
只需要幾種簡單材料，15分鐘，就有個簡單、高纖有營嘅沙津!
羽衣甘藍紅蘿蔔沙津配雞蛋
簡單做法：
如果怕悶，可以轉換少少材料，就可以成為另一個簡單的新菜式！
作者_Flora Rabbit簡介：
80後，愛花藝。自2019 年11月做第一個保鮮花瓶賀細妹結婚，就開始迷上保鮮花瓶，半年內設計超過30個保鮮花瓶。Flora Rabbit 喜歡下廚、遊歷、做過背包客，希望將DIY 的快樂、住家養生及所見所聞和大家分享，一起愛生活！
Facebook: Flora Rabbit
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撰文 : Flora Rabbit
欄名 : Flora Rabbit 愛生活