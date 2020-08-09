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【TikTok拆售】比爾蓋茨：微軟購TikTok交易  如有毒聖杯

科技 15:14 2020/08/09

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微軟正準備收購TikTok的美國業務，微軟創辦人比爾蓋茨認為交易的挑戰甚大。（圖片來源：法新社）

抖音海外版TikTok遭美國要求拆售，微軟（Microsoft，美： MSFT）正與字節跳動（ByteDance）洽購TikTok業務，微軟創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）日前在媒體訪問時表示，微軟收購並非容易的事，「誰知道這宗交易會發生甚麼事」，又形容這宗交易是一宗「有毒聖杯（poisoned chalice）」。

科技媒體Wired日前刊載比爾蓋茨一篇專訪，內容談及疫苗研發，科技界巨企日前出席美國國會聽證會等大事。被問及對微軟加入社交媒體大戰的看法，蓋茨表示，「社交媒體平台變得更有競爭，應該是件好事。」但美國總統特朗普殺死競爭者的做法「相當奇怪」，他亦對特朗普要求對交易抽成感到困惑，但微軟不得不處理這些情況。蓋茨又指，作為社交媒體巨頭並不簡單，微軟未來將要面對在內容審查議題的全新挑戰。

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美國以國家安全風險為由，要求TikTok從字節跳動剝離，特朗普將9月15日劃為收購期限的死綫。據外電報道報，微軟正與字節跳動進行洽談，更有指微軟有意購入TikTok在美國以外的其他海外市場的業務，惟字節跳動指該消息並不屬實。除了微軟，另一家美國社交網站平台Twitter亦有意加入競爭行列。

責任編輯：周俊霖

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