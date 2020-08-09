【疫情贏家】即食麵銷情升溫　統一上半年多賺6%

日清 (01475) 早前發盈喜, 另一食品股統一企業中國（00220）上半年亦成功藉疫情錄盈利增長。集團公布，截至2020年6月30日止中期純利10.65億元（人民幣．下同），按年升6.8％，每股盈利24.6分，不派中期息。

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期內，集團收益118.7億元，按年升3％；毛利率為35.8％，按年跌0.8個百分點；EBITDA為21.8億元，按年升4％。統一指, 多款產品包括「老壇酸菜」、「湯達人」均等呈現兩位數成長，「開小灶」迅速擴大知名度，不同場景消費需求被拓展，發揮電商管道優勢，食品業務業績佔比大幅成長。

上半年, 統一食品業務收益錄得52億元，較去年同期增長22%。上半年方便麵行業在應對全球突發衛生狀態中，起到了很好應急作用，其安全美味讓消費者對方便麵有了新的認識，行業增長明顯。本集團在疫情中得到各級政府大力支持而有序復工，把方便麵送到消費者最需要的地方。

飲品業務方面, 上半年收益錄得62.9億元，較去年同期減少7.4%，同年按季度環比錄正增長46.7%。2020年上半年因應新型冠狀病毒疫情影響，線上渠道發展迅速，飲品主要通過精耕美團、餓了麼、興盛優選等平台，加大資源投入，重點聚焦整箱、多包入、大包裝產品，切入家庭消費需求。

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