【領展823】領展同舟計劃加碼　預算金額增一倍至6億元

領展房產基金（00823）宣布，商戶同舟計劃的預算金額將由3億元擴大一倍至6億元。領展於2月中旬成立同舟計劃，當時預算金額為8,000萬元，其後於4月中旬增加至3億元。

領展為商戶提供針對性的紓困措施，包括減免租金、提供免租期、准許分期繳納租金、豁免罰息及服務費，以及提供額外泊車優惠。此外，集團亦提供其他彈性安排，例如與商戶商討租約重組。

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同舟計劃的新措施如下：

1. 8月至9月期間，所有租戶將獲豁免管理費及冷氣費，總額超過1.5億元；

2. 8月至9月期間，集團旗下共128個非政府機構／特惠租戶將獲全數租金寬免；

3. 今年4月至9月期間，向以月租形式租用領展旗下停車場的褓姆車／校巴營運者所提供的50%租金減免，將延續至2021年3月；

4. 因應個別情況，受影響租戶將繼續獲得租金減免，當中受疫情影響最大的行業將獲優先處理。

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維持公共衛生方面，領展亦已投放更多資源。在疫症期間，除了恆常的衛生工作，領展致力加強清潔及消毒旗下物業，例如在病毒傳播風險較高的物業進行噴霧消毒、在公眾較多接觸的位置添加抗病毒塗層，以及為工作人員、商戶及訪客測量體溫等。領展會繼續留意其他新式防疫措施，加強保障公共衛生。

領展董事會主席聶雅倫指出：「香港正面對數十年來最嚴峻的疫症。在這非常時期，董事會決意繼續以造福所有持份者為領導集團的最高目標。」