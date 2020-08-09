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【疫境樓市】劈價幾球　低市價湧現　二手樓價跌勢加劇

股樓投資 14:54 2020/08/09

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疫情肆虐，香港樓價持續下跌，各區再現劈價、蝕讓、以及低市價成交，反映二手樓價走勢的中原城市領先指數（CCL）連跌兩周，累挫約0.57%。有代理坦言，持續有業主低市價賣樓，終會推跌樓價，若現時有業主急住賣樓，所住屋苑又有低價成交，業主也難叫高價，又稱近期貝沙灣有一宗低價成交，皆因早前鄰居平價沽貨累事。

相關文章：【豪宅疫情】貝沙灣業主屈服平沽　代理：鄰居累事

利嘉閣黃金欽說，將軍澳都會駅2期城中駅9座低層B室，實用面積731平方呎，今年5月放售，原叫價1,200萬元，終減價200萬元，以1,000萬元易手，減幅高達17%，實用呎價僅13,680元，若以屋苑平均呎價計，上述成交低市價約16%。

同區清水灣半島也錄低市價成交，清水灣半島8座低層E室，實用面積521平方呎，上月原叫價780萬元放售，終減價75萬元，以705萬元易手，實用呎價僅13,532元，低於市價半成。

相關文章：【二手劈價】業主捱打 減價數百萬賣樓個案不絕 天晉3房割喉式劈價317萬沽出

市場再現低市價成交，其一原因是業主趕住移民，不惜減價沽貨，套現資金離場。市場消息指，上水新都廣場3座低層A室，實用面積480平方呎，剛以621萬元易手，低市價3%，實用呎價僅12,938元。

值得留意的是，豪宅區也受影響，個別投資者沽貨走人。中原胡鴻洲說，九龍站漾日居2座中層B室，實用面積931平方呎，今年5月放售，原叫價 2,380萬元，終劈價430萬元，以1,950萬易手，減幅高達18%，較網上估價及上月同類單位成交價低約半成。

相關文章：【劈價走貨】業主趕移民狠劈740萬元沽天鑄 低市價27% 代理：必令市場放盤「冧價」

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撰文 : 黃卓賢

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