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【美國疫情】破500萬確診 專家斥華府未做足防疫措施

環球社會熱點 17:51 2020/08/09

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美國疫情嚴峻，根據路透社統計顯示，新冠肺炎確診破500萬宗。有專家指，美國政府現時在應對新冠肺炎疫情上仍做得不夠，不足以阻止新冠肺炎疫情在美國傳播。

【印度空難】至少兩名死者確診新冠肺炎 搜救人員需隔離

【美國大選】特朗普繞過國會 延長失業救濟金拉票

路透社統計顯示，美國累積錄得501萬宗確診個案，加州為重災區，錄得共55.5萬宗；即平均66名美國人中，就有1名確診。死亡人數累積增至16萬人。

德州官員周六表示，該州一周每日平均新冠肺炎測試結果陽性比率增至19.41%，為疫情大流行以來最高。

路透社周日統計顯示，德州累積錄得50萬宗確診個案，為第3高確診的州分；死亡個案則增至8,863宗。

【美國疫情】紐約州率先宣布恢復實體課 為全國罕見

【世衛改革】不滿美國做大佬 德國法國據報退出談判

德州州長阿博特（Greg Abbott）敦促德州人都必須戴上口罩，保持社交距離、勤洗手，以減慢病毒傳播。

另外，威斯康星州數據顯示，周六單日新增1,165宗確診個案，為單日新高，累計增至59,933宗。

美國有線新聞網絡（CNN）引述美國德州私立醫學院貝勒醫學院熱帶醫學教授霍特茲（Dr. Peter Hotez）認為，美國政府需要制定聯邦措施，務求在10月前減少新冠肺炎的傳播。

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責任編輯：林嘉莉

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