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【宏觀中國】金價創歷史新高　大媽怕見財化水排隊賣金

股樓投資 14:01 2020/08/09

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早前美元連續下跌，叠加全球疫情惡化，金價連升5周，一度創下每盎斯2,089美元的新高。金價升，對手持黃金的人，固然興奮，但原來升得太急，亦會讓人坐立不安。

其他文章：【宏觀中國】後疫情數據分析　國內APP使用時長大公開

據內地報道，在北京的金行，見有大媽在黃金回購的窗口排隊沽金套現，實行割禾青。其中一名大媽稱，她在5年前買入200克黃金，之後金價卻一直潛水，直至今年才返上家鄉，並開始獲利。

內地記者目測，普遍大媽手持多件金飾，擔心金價會掉頭回落，於是急急腳沽貨，實行袋袋平安，而大部分投資者每克黃金均可賺取60元人民幣以上。

其他文章：【恒馳效應】恒馳未有得賣已先聲奪人　許家印的3000億造車夢又邁前一步

據當地金行稱，今周回購量較前兩周增加一至兩倍。

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撰文 : 林衛

經濟 中國 金價 黃金 大媽
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