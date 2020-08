【宏觀中國】金價創歷史新高　大媽怕見財化水排隊賣金

早前美元連續下跌,叠加全球疫情惡化,金價連升5周,一度創下每盎斯2,089美元的新高。金價升,對手持黃金的人,固然興奮,但原來升得太急,亦會讓人坐立不安。

據內地報道,在北京的金行,見有大媽在黃金回購的窗口排隊沽金套現,實行割禾青。其中一名大媽稱,她在5年前買入200克黃金,之後金價卻一直潛水,直至今年才返上家鄉,並開始獲利。

內地記者目測,普遍大媽手持多件金飾,擔心金價會掉頭回落,於是急急腳沽貨,實行袋袋平安,而大部分投資者每克黃金均可賺取60元人民幣以上。

據當地金行稱,今周回購量較前兩周增加一至兩倍。

