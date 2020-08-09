【騰訊禁令】蘋果將下架微信　或損iPhone內地銷量

美國總統特朗普（Donald Trump）上周四（6日）發布行政命令，要求美國公司及個人45天後停止與TikTok母公司字節跳動及騰訊旗下微信（WeChat）的任何交易往來。據外媒報導，有分析師認為，該禁令將令蘋果下架iPhone，從而影響iPhone在中國的銷售。

根據內地財經論壇雪球網站發起的一項調查，如若非要在iPhone與微信之間二選一，選擇微信的人數是iPhone的二十倍。微信在全球用戶逾10億人，大部分內地人以及海外華人都依賴微信進行溝通、支付，因此微信在其日常生活中扮演重要角色。該禁令一旦實施，料更多手機用戶將轉投華為，利好華為手機業務。

安卓（Android）系統的手機，允許使用者在Google Play商店之外下載應用程式，但蘋果手機iPhone唯一安裝應用程式的渠道就是App Store。如果將微信從AppStore下架，蘋果手機在中國銷量必定受影響。

根據Canalys數據，中國佔據蘋果約20%的全球市場。如果禁用微信，預計下班年即將上市的最新iPhone受歡迎度將大大降低。再加上大部分iPhone的組裝過程都是在中國進行，禁令一定成效，還將影響蘋果全球業務。受消息打擊，周五（7日）蘋果股價跌2.27%，收市報444.5美元。

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