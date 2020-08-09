  • 30°C
香港時間 : 2020809日 (日) 19:36
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【騰訊禁令】蘋果將下架微信　或損iPhone內地銷量

股樓投資 14:32 2020/08/09

分享：

美國總統特朗普（Donald Trump）上周四（6日）發布行政命令，要求美國公司及個人45天後停止與TikTok母公司字節跳動及騰訊旗下微信（WeChat）的任何交易往來。據外媒報導，有分析師認為，該禁令將令蘋果下架iPhone，從而影響iPhone在中國的銷售。

根據內地財經論壇雪球網站發起的一項調查，如若非要在iPhone與微信之間二選一，選擇微信的人數是iPhone的二十倍。微信在全球用戶逾10億人，大部分內地人以及海外華人都依賴微信進行溝通、支付，因此微信在其日常生活中扮演重要角色。該禁令一旦實施，料更多手機用戶將轉投華為，利好華為手機業務。

安卓（Android）系統的手機，允許使用者在Google Play商店之外下載應用程式，但蘋果手機iPhone唯一安裝應用程式的渠道就是App Store。如果將微信從AppStore下架，蘋果手機在中國銷量必定受影響。

根據Canalys數據，中國佔據蘋果約20%的全球市場。如果禁用微信，預計下班年即將上市的最新iPhone受歡迎度將大大降低。再加上大部分iPhone的組裝過程都是在中國進行，禁令一定成效，還將影響蘋果全球業務。受消息打擊，周五（7日）蘋果股價跌2.27%，收市報444.5美元。

相關文章：【騰訊700】特朗普禁字節跳動及騰訊交易　騰訊股價急跌

iMoney全新網上專欄的內容請按此

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 李勝男

騰訊 Google 字節跳動 華為 App Store Google Play 抖音 Android iPhone 微信

上一篇文章

【疫境樓市】劈價幾球　低市價湧現　二手樓價跌勢加劇
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【筍價推介】太埔村屋心動價「2」字頭成交 首期都係42萬 點解買村屋有辣有唔辣﹖
【筍價推介】太埔村屋心動價「2」字頭成交 首期都係42萬 點解買村屋有辣有唔辣﹖
經理人公司停止發放每月25萬元底薪 「Ming仔」索償151萬港元今開審
經理人公司停止發放每月25萬元底薪 「Ming仔」索償151萬港元今開審
【恒馳效應】恒馳生產綫大公開　可以1分鐘生產一部車？
【恒馳效應】恒馳生產綫大公開　可以1分鐘生產一部車？
比爾蓋茨：另一場危機迫在眉捷 可能比新冠病毒還可怕
比爾蓋茨：另一場危機迫在眉捷 可能比新冠病毒還可怕
【豪宅疫情】貝沙灣業主屈服平沽　代理：鄰居累事
【豪宅疫情】貝沙灣業主屈服平沽　代理：鄰居累事
【網民熱話】40歲夫婦70萬積蓄月入4萬多　加按自住樓買樓收租有冇得諗？
【網民熱話】40歲夫婦70萬積蓄月入4萬多　加按自住樓買樓收租有冇得諗？