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【美股分析】科技股股價飆升　分析師：「FAAMG」有修正風險

股樓投資 18:19 2020/08/09

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美股納斯達克指數屢創新高，周五（7日）收報11010點，納指升勢主要由「FAAMG」（Facebook、Amazon、Apple、Microsoft、以及Google母公司Alphabet）這五大科技巨擘驅動。

新冠疫情持續衝擊餐飲、零售、旅遊等傳統行業，受惠於居家辦公、綫上購物的趨勢轉變，大量資金流入這些大型科企，將其股價在過去一年平均推高67%。然而不少投資者持續看好這些大型科技股，甚至有人認為在任何價格買入都合理。有分析師則稱，大型科技公司在短期內將面臨以下兩大風險：

第一，新冠疫苗問世或將改變市場情緒。以現時疫苗研發進度來看，新冠疫苗有望於今年底或明年初上市。分析師認為相對於價值型股票，增長型股票的估值已經達到2,000年科網泡沫以來最高水平，疫苗的出現可能會令投資者重回價值型股票。

第二，若民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）在11月大選中獲勝，股市可能會導致重大調整。有分析認為，如果拜登當選總統，美國企業稅率或將提高，進而打擊企業利潤。亦外媒報導稱，若拜登當選，他或會更積極地對Amazon和Facebook等公司提起反壟斷訴訟。

相關文章：【美股ETF】四大美國股票型ETF分類 一文看清有何分別

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撰文 : 李勝男

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