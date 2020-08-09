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【黎巴嫩爆炸】示威者佔領政府部門 總理促提前大選

環球社會熱點 13:05 2020/08/09

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黎巴嫩貝魯特大爆炸引發的大規模反政府示威持續，大批示威者「佔領」黎巴嫩外交部等多個政府部門，稱要把黎巴嫩政府交還予人民，黎巴嫩示威造成逾230人受傷、1名警員死亡。黎巴嫩總理表示，會尋求提前舉行國會選舉。

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黎巴嫩周六有數以萬計示威者聚集在貝魯特市中心烈士廣場（Martyrs' Square），焚燒汽車並投擲煙花，以表示不滿政府未有處理存放在貝魯特倉庫的大批硝酸銨，導致爆炸事件發生。警方發射催淚彈、橡膠子彈驅趕示威者。

有部份示威者更闖入外交部、環境部、經濟部等政府部門及國有銀行。有示威者更宣稱外交部大樓為「革命總部」（Headquarters of the revolution）。

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警方發言人指，1名警員在示威衝突中死亡。報道指，該警員是在被示威者追趕時，誤墮升降機槽。

另外，黎巴嫩總理迪亞布（Hasan Diab）發表電視講話，會尋求提前舉行國會選舉，形容是擺脫國家結構危機的唯一途徑，他指會於周一提出相關方案。

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責任編輯：林嘉莉

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