【美股ETF】四大美國股票型ETF分類 一文看清有何分別
投資者近來對投資美股趨之若鶩，但當中很多人對美股不太熟悉，因此都會由美股ETF入手。但作為全球最具深度的投資市場，美股ETF選擇眾多，第一次看見難免令人眼花瞭亂。一般來說，ETF先分為股票、債券、另類投資及混合四大類，當中又以股票型ETF最受歡迎，以下就是四類美股ETF的劃分方法：
1. 地區/國家ETF
第一類ETF就是按地區／國家劃分，如美股市值最大、按地區劃分的ETF就是Vanguard FTSE Developed Markets ETF（VEA）。顧名思義，VEA主要是投資於已發展國家股市，當中比例最大的國家包括日本、英國、加拿大、瑞士，但要留意VEA所追蹤的FTSE Developed All Cap ex US Index，其實是將全球最大的已發展國家:美國，排除在外。
其他受歡迎的地域性ETF還有追蹤新興市場股市的Vanguard FTSE Emerging Markets ETF（VMO），以及「大包圍」式追蹤全球股市的Total International Stock ETF（VXUS）。
|地域性ETF
|Vanguard FTSE Developed Markets ETF（VEA）
|Vanguard FTSE Emerging Markets Fund（VMO）
|Vanguard Total International Stock ETF（VXUS）
投資者看好某個國家的股市，便可買入個別國家的股票ETF，尤其是如果你不熟悉當地股市，國家ETF更是方便的投資工具。例如你看好越南是下一個中國，但又不熟悉當地企業，便可買入VanEck Vectors Vietnam ETF（VNM)。
|個別國家/單一地區ETF
|iShares MSCI China ETF（MCHI)
|iShares MSCI Japan ETF（EWJ)
|iShares MSCI United Kingdom ETF（EWU)
|VanEck Vectors Vietnam ETF（VNM)
「不要將雞蛋放在同一個籃子中」，按投資於不同地區/國家的ETF，對分散投資有很大幫助，即使某一個國家出現重大經濟問題，而令股市大跌，你的持倉中也有其他地區的股票「頂住」，不置令你損手爛腳。
2. 市值ETF
第二種分類方法，就是按ETF所投資的股票市值來劃分，一般可分為全市場型、大型股、中型股及小型股四類。投資者應如何劃分？如果ETF的名字中沒有特別說明，基本上大家聽慣聽熟的主要股市指數，都是大型股指數，例如香港的恒生指數、美股三大指數中的標普500指數和道瓊斯工業平均指數，都是追蹤美股市場中市值最大的股票。
排除了前幾百隻最大型的股票，剩下的就是中小型股。也許各位會問，為何不投資於大公司，反而會投資於小公司？這是因為市值較小，故在牛市時，中小型股的升勢往往會比大型股來得強，但它們的基本面遜於大型股，所以波動性也會較大型股高，尤其在熊市之時，跌幅往往大得恐怖。
另外亦有一種，就是大、中、小型股都涵蓋在內的全市場型ETF。不過，全市場型ETF其實與大型股ETF的分別不大，因為在全市場型ETF當中，大型股佔投資組合比重分分鐘已達八至九成，就算買入多千隻小型股，也頂多只佔ETF投資比重一至兩成，走勢自然與大型股無異。
值得一提，美股三大指數中的納斯達克指數，是將納斯達克交易所上市的所有股份都納為成份股，大大話話持股也超過2600隻，故市場會將之歸類為全市場型的指數。當然，由於大多在納斯達克上市的都是科技股，故它更偏重於科技行業的全市場型指數。
|市值型ETF
|描述
|SPDR S&P 500 ETF（SPY）
|追蹤美國最大型的500隻股票
|Vanguard Total Stock Market ETF（VTI）
|追蹤美國約1600隻股票
|iShares Core S&P Mid-Cap ETF（IJH）
|追蹤美國排名500-900的中型股
|iShares Core S&P Small-Cap ETF（IJR）
|追蹤美國排名900-1500的小型股
|iShares Russell 2000 ETF（IWM）
|追蹤美國排名1000-3000的小型股
3. 行業ETF
第三類是按行業劃分的ETF。投資界較著名的行業分類方法就是The Global Industry Classification Standard（GICS），GICS涵蓋能源、物料、工業、非必需消費品、必需消費品、健康護理、金融、資訊科技、通訊服務、公共事業及房地產這12個行業，市場上也有追蹤相關行業ETF供投資者選擇。
|最常見的行業ETF
|行業
|Technology Select Sector SPDR Fund（XLK）
|科技
|Health Care SPDR Fund（XLV）
|健康護理
|Consumer Staples Select Sect. SPDR Fund（XLP）
|必需消費品
|Utilities SPDR Fund（XLU）
|公共事業
|Consumer Discretionary SPDR Fund（XLY）
|非必需消費品
|Materials Select Sector SPDR Fund（XLB）
|物料
|Financial Select Sector SPDR Fund（XLF）
|金融
|Industrial Select Sector SPDR Fund（XLI）
|工業
|Energy Select Sector SPDR Fund（XLE）
|能源
|Real Estate Select Sector SPDR Fund（XLRE）
|房地產
投資世界變化萬千，不會只有一種行業分類方法，又或者有時會在行業之下，再細分成其他行業，例如資訊科技可再細分為雲端、人工智能、軟件等；又或者有些不同行業的股票也會有一些重疊的共通點，如設計及製造半導體的公司會被劃分為資訊科技，而提供製造半導體原材料的公司就會被劃分為原材料股，但其實兩者皆受半導體周期影響，所以不能一本天書讀到老，只憑GICS的12個行業分類來劃分。
|按市值計其他受歡迎的行業ETF
|描述
|VanEck Vectors Gold Miners ETF（GDX）
|主要是追蹤金礦股，受近日金價上升追捧
|iShares NASDAQ Biotechnology ETF（IBB）
|主要是追蹤生物科技股
|First Trust Cloud Computing ETF（SKYY）
|主要是追蹤雲端運算類股份
|VanEck Vectors Semiconductor ETF（SMH）
|主要是追蹤半導體股份
4.聰明啤打ETF
最後就是按投資策略/風格來劃分的ETF，亦即是聰明啤打ETF。投資界發現，不同的投資策略會在不同時段跑贏大市，最簡單的例子就是在經濟轉差時，收息股會跑贏，經濟好轉時，增長股反之成為贏家。聰明啤打ETF就是將這些投資策略量化，再打包成為ETF，當中較常見的策略就有價值、增長、股息、趨勢等。有時也非為短時間內跑贏而使用這些策略，如投資者認為某投資策略符合其投資目標，也可長綫投資於此，如喜愛收息的投資者就可買入高股息ETF。
|按市值計五大最受歡迎的聰明啤打ETF
|策略
|Vanguard Growth ETF（VUG）
|增長
|Vanguard Value ETF（VTV）
|價值
|Vanguard Dividend Appreciation ETF（VIG）
|股息增長
|Vanguard High Dividend Yield ETF（VYM）
|高股息
|Schwab US Dividend Equity ETF（SCHD）
|股息
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