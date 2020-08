【美股ETF】四大美國股票型ETF分類 一文看清有何分別

投資者近來對投資美股趨之若鶩,但當中很多人對美股不太熟悉,因此都會由美股ETF入手。但作為全球最具深度的投資市場,美股ETF選擇眾多,第一次看見難免令人眼花瞭亂。一般來說,ETF先分為股票、債券、另類投資及混合四大類,當中又以股票型ETF最受歡迎,以下就是四類美股ETF的劃分方法:

1. 地區/國家ETF

第一類ETF就是按地區/國家劃分,如美股市值最大、按地區劃分的ETF就是Vanguard FTSE Developed Markets ETF(VEA)。顧名思義,VEA主要是投資於已發展國家股市,當中比例最大的國家包括日本、英國、加拿大、瑞士,但要留意VEA所追蹤的FTSE Developed All Cap ex US Index,其實是將全球最大的已發展國家:美國,排除在外。

其他受歡迎的地域性ETF還有追蹤新興市場股市的Vanguard FTSE Emerging Markets ETF(VMO),以及「大包圍」式追蹤全球股市的Total International Stock ETF(VXUS)。

地域性ETF Vanguard FTSE Developed Markets ETF(VEA) Vanguard FTSE Emerging Markets Fund(VMO) Vanguard Total International Stock ETF(VXUS)

投資者看好某個國家的股市,便可買入個別國家的股票ETF,尤其是如果你不熟悉當地股市,國家ETF更是方便的投資工具。例如你看好越南是下一個中國,但又不熟悉當地企業,便可買入VanEck Vectors Vietnam ETF(VNM)。

個別國家/單一地區ETF iShares MSCI China ETF(MCHI) iShares MSCI Japan ETF(EWJ) iShares MSCI United Kingdom ETF(EWU) VanEck Vectors Vietnam ETF(VNM)

「不要將雞蛋放在同一個籃子中」,按投資於不同地區/國家的ETF,對分散投資有很大幫助,即使某一個國家出現重大經濟問題,而令股市大跌,你的持倉中也有其他地區的股票「頂住」,不置令你損手爛腳。

2. 市值ETF

第二種分類方法,就是按ETF所投資的股票市值來劃分,一般可分為全市場型、大型股、中型股及小型股四類。投資者應如何劃分?如果ETF的名字中沒有特別說明,基本上大家聽慣聽熟的主要股市指數,都是大型股指數,例如香港的恒生指數、美股三大指數中的標普500指數和道瓊斯工業平均指數,都是追蹤美股市場中市值最大的股票。

排除了前幾百隻最大型的股票,剩下的就是中小型股。也許各位會問,為何不投資於大公司,反而會投資於小公司?這是因為市值較小,故在牛市時,中小型股的升勢往往會比大型股來得強,但它們的基本面遜於大型股,所以波動性也會較大型股高,尤其在熊市之時,跌幅往往大得恐怖。

另外亦有一種,就是大、中、小型股都涵蓋在內的全市場型ETF。不過,全市場型ETF其實與大型股ETF的分別不大,因為在全市場型ETF當中,大型股佔投資組合比重分分鐘已達八至九成,就算買入多千隻小型股,也頂多只佔ETF投資比重一至兩成,走勢自然與大型股無異。

值得一提,美股三大指數中的納斯達克指數,是將納斯達克交易所上市的所有股份都納為成份股,大大話話持股也超過2600隻,故市場會將之歸類為全市場型的指數。當然,由於大多在納斯達克上市的都是科技股,故它更偏重於科技行業的全市場型指數。

市值型ETF 描述 SPDR S&P 500 ETF(SPY) 追蹤美國最大型的500隻股票 Vanguard Total Stock Market ETF(VTI) 追蹤美國約1600隻股票 iShares Core S&P Mid-Cap ETF(IJH) 追蹤美國排名500-900的中型股 iShares Core S&P Small-Cap ETF(IJR) 追蹤美國排名900-1500的小型股 iShares Russell 2000 ETF(IWM) 追蹤美國排名1000-3000的小型股

3. 行業ETF

第三類是按行業劃分的ETF。投資界較著名的行業分類方法就是The Global Industry Classification Standard(GICS),GICS涵蓋能源、物料、工業、非必需消費品、必需消費品、健康護理、金融、資訊科技、通訊服務、公共事業及房地產這12個行業,市場上也有追蹤相關行業ETF供投資者選擇。

最常見的行業ETF 行業 Technology Select Sector SPDR Fund(XLK) 科技 Health Care SPDR Fund(XLV) 健康護理 Consumer Staples Select Sect. SPDR Fund(XLP) 必需消費品 Utilities SPDR Fund(XLU) 公共事業 Consumer Discretionary SPDR Fund(XLY) 非必需消費品 Materials Select Sector SPDR Fund(XLB) 物料 Financial Select Sector SPDR Fund(XLF) 金融 Industrial Select Sector SPDR Fund(XLI) 工業 Energy Select Sector SPDR Fund(XLE) 能源 Real Estate Select Sector SPDR Fund(XLRE) 房地產

投資世界變化萬千,不會只有一種行業分類方法,又或者有時會在行業之下,再細分成其他行業,例如資訊科技可再細分為雲端、人工智能、軟件等;又或者有些不同行業的股票也會有一些重疊的共通點,如設計及製造半導體的公司會被劃分為資訊科技,而提供製造半導體原材料的公司就會被劃分為原材料股,但其實兩者皆受半導體周期影響,所以不能一本天書讀到老,只憑GICS的12個行業分類來劃分。

按市值計其他受歡迎的行業ETF 描述 VanEck Vectors Gold Miners ETF(GDX) 主要是追蹤金礦股,受近日金價上升追捧 iShares NASDAQ Biotechnology ETF(IBB) 主要是追蹤生物科技股 First Trust Cloud Computing ETF(SKYY) 主要是追蹤雲端運算類股份 VanEck Vectors Semiconductor ETF(SMH) 主要是追蹤半導體股份

4.聰明啤打ETF

最後就是按投資策略/風格來劃分的ETF,亦即是聰明啤打ETF。投資界發現,不同的投資策略會在不同時段跑贏大市,最簡單的例子就是在經濟轉差時,收息股會跑贏,經濟好轉時,增長股反之成為贏家。聰明啤打ETF就是將這些投資策略量化,再打包成為ETF,當中較常見的策略就有價值、增長、股息、趨勢等。有時也非為短時間內跑贏而使用這些策略,如投資者認為某投資策略符合其投資目標,也可長綫投資於此,如喜愛收息的投資者就可買入高股息ETF。

按市值計五大最受歡迎的聰明啤打ETF 策略 Vanguard Growth ETF(VUG) 增長 Vanguard Value ETF(VTV) 價值 Vanguard Dividend Appreciation ETF(VIG) 股息增長 Vanguard High Dividend Yield ETF(VYM) 高股息 Schwab US Dividend Equity ETF(SCHD) 股息

