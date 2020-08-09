  • 30°C
香港時間 : 2020809日 (日) 19:36
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【宏觀中國】後疫情數據分析　國內APP使用時長大公開

股樓投資 12:13 2020/08/09

分享：

全球疫情「大流行」，科網股被視為疫情受惠股，不無道理。數據顯示，「宅經濟」令網民依賴上網的程度大幅提高。在中國，雖然逐步復工復產，但網上應用的使用時長依然高企。

其他文章：【港股追蹤】恒馳帶旺行業　汽車股睇三大指標

根據iResearch數字，今年6月份網民的單機單日使用時長達4.24小時，雖較2月高峰的4.56小時有所回落，仍比去年同時大幅上升1.17小時。

其他文章：【恒馳效應】恒馳未有得賣已先聲奪人　許家印的3000億造車夢又邁前一步

以應用程式計，撇除遊戲應用，6月份在綫視頻和電視直播的使用時長最多，分別達120.4和100.8分鐘。不過，按增幅的話，記帳應用、效率辦公的升幅最大，分別達183.4%和292.1%。

有趣的是，原來網民花上嗌外餐的使用時長也不少，單日使用時長達53.7分鐘，同時單日使用次數達8.3次，顯示網民一日幾餐要靠綫上外餐解決，又要花近1個鐘揀食乜，難怪美團（03690）如此硬淨！

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容【https://bit.ly/2zJY7DJ
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 
#Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 林衛

中國 經濟
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【筍價推介】太埔村屋心動價「2」字頭成交 首期都係42萬 點解買村屋有辣有唔辣﹖
【筍價推介】太埔村屋心動價「2」字頭成交 首期都係42萬 點解買村屋有辣有唔辣﹖
經理人公司停止發放每月25萬元底薪 「Ming仔」索償151萬港元今開審
經理人公司停止發放每月25萬元底薪 「Ming仔」索償151萬港元今開審
【恒馳效應】恒馳生產綫大公開　可以1分鐘生產一部車？
【恒馳效應】恒馳生產綫大公開　可以1分鐘生產一部車？
比爾蓋茨：另一場危機迫在眉捷 可能比新冠病毒還可怕
比爾蓋茨：另一場危機迫在眉捷 可能比新冠病毒還可怕
【豪宅疫情】貝沙灣業主屈服平沽　代理：鄰居累事
【豪宅疫情】貝沙灣業主屈服平沽　代理：鄰居累事
【網民熱話】40歲夫婦70萬積蓄月入4萬多　加按自住樓買樓收租有冇得諗？
【網民熱話】40歲夫婦70萬積蓄月入4萬多　加按自住樓買樓收租有冇得諗？