【宏觀中國】後疫情數據分析　國內APP使用時長大公開

全球疫情「大流行」,科網股被視為疫情受惠股,不無道理。數據顯示,「宅經濟」令網民依賴上網的程度大幅提高。在中國,雖然逐步復工復產,但網上應用的使用時長依然高企。

其他文章:【港股追蹤】恒馳帶旺行業 汽車股睇三大指標

根據iResearch數字,今年6月份網民的單機單日使用時長達4.24小時,雖較2月高峰的4.56小時有所回落,仍比去年同時大幅上升1.17小時。

其他文章:【恒馳效應】恒馳未有得賣已先聲奪人 許家印的3000億造車夢又邁前一步

以應用程式計,撇除遊戲應用,6月份在綫視頻和電視直播的使用時長最多,分別達120.4和100.8分鐘。不過,按增幅的話,記帳應用、效率辦公的升幅最大,分別達183.4%和292.1%。

有趣的是,原來網民花上嗌外餐的使用時長也不少,單日使用時長達53.7分鐘,同時單日使用次數達8.3次,顯示網民一日幾餐要靠綫上外餐解決,又要花近1個鐘揀食乜,難怪美團(03690)如此硬淨!

如欲查看更多 iMoney 網上專欄的內容【 https://bit.ly/2zJY7DJ 】

即睇 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機!