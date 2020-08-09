▲ 【印度空難】至少兩名死者確診新冠肺炎 搜救人員需隔離

印度發生10年來最嚴重的空難，一架客機在印度南部降落時偏離跑道，造成18人死、過百人傷。該客機為撤僑專機，接載在疫情期間滯留波斯灣地區的印度國民。報道指，這場印度空難中，至少2名死者確診新冠肺炎，所有搜救人員需隔離及接受測試。

印度民航部長普里（Hardeep Singh Puri）表示，已經尋回俗稱「黑盒」的飛行紀錄儀和駕駛艙語音紀錄儀，並已修復。普里指，可幸的是，死亡人數不算高。

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另外，當局正為所有乘客作新冠肺炎測試。印度媒體報道指，至少2名死者確診新冠肺炎，所有搜救人員需隔離及接受測試。

當局表示，所有曾前往空難現場的民眾都需自我隔離。

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涉事客機為印度快運航空（Air India Express）一架波音（Boeing）737型客機。該客機由杜拜飛往印度南部喀拉拉邦（Kerala）的科澤科德（Kozhikode）機場。

印度媒體報道指，周五（7日）晚上下大雨，令客機第一次降落不成功，機師之後嘗試從另一條跑道降落，怎料衝出跑道，跌落約10米山谷，機身斷開兩截。

機上有184名乘客、4名機組人員和2名機師；乘客中有10名嬰幼兒。

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責任編輯：林嘉莉