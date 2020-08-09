  • 30°C
香港時間 : 2020809日 (日) 19:36
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【印度空難】至少兩名死者確診新冠肺炎 搜救人員需隔離

環球社會熱點 15:25 2020/08/09

分享：

【印度空難】至少兩名死者確診新冠肺炎 搜救人員需隔離

印度發生10年來最嚴重的空難，一架客機在印度南部降落時偏離跑道，造成18人死、過百人傷。該客機為撤僑專機，接載在疫情期間滯留波斯灣地區的印度國民。報道指，這場印度空難中，至少2名死者確診新冠肺炎，所有搜救人員需隔離及接受測試。

印度民航部長普里（Hardeep Singh Puri）表示，已經尋回俗稱「黑盒」的飛行紀錄儀和駕駛艙語音紀錄儀，並已修復。普里指，可幸的是，死亡人數不算高。

【印度空難】2前空軍機師身亡 疑因惡劣天氣釀空難

【印度空難】撤僑客機跌落山谷斷開兩截 17死逾180傷

另外，當局正為所有乘客作新冠肺炎測試。印度媒體報道指，至少2名死者確診新冠肺炎，所有搜救人員需隔離及接受測試。

當局表示，所有曾前往空難現場的民眾都需自我隔離。

【印度疫情】累計確診破200萬 醫護罷工爭取防護裝備、加人工

印度政府封城關酒舖 10人飲酒精搓手液中毒死

涉事客機為印度快運航空（Air India Express）一架波音（Boeing）737型客機。該客機由杜拜飛往印度南部喀拉拉邦（Kerala）的科澤科德（Kozhikode）機場。

印度媒體報道指，周五（7日）晚上下大雨，令客機第一次降落不成功，機師之後嘗試從另一條跑道降落，怎料衝出跑道，跌落約10米山谷，機身斷開兩截。

機上有184名乘客、4名機組人員和2名機師；乘客中有10名嬰幼兒。

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

責任編輯：林嘉莉

相關文章

【印度空難】2前空軍機師身亡 疑因惡劣天氣釀空難
2020/08/08
【印度空難】2前空軍機師身亡 疑因惡劣天氣釀空難
【印度空難】撤僑客機跌落山谷斷開兩截 17死逾180傷
2020/08/08
【印度空難】撤僑客機跌落山谷斷開兩截 17死逾180傷
【印度疫情】累計確診破200萬 醫護罷工爭取防護裝備、加人工
2020/08/07
【印度疫情】累計確診破200萬 醫護罷工爭取防護裝備、加人工
印度政府封城關酒舖 10人飲酒精搓手液中毒死
2020/08/03
印度政府封城關酒舖 10人飲酒精搓手液中毒死
【印度疫情】57%人有抗體 印度貧民區成功達群體免疫
2020/07/30
【印度疫情】57%人有抗體 印度貧民區成功達群體免疫
災難 疫情 空難 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 印度

上一篇文章

【巴西疫情】死亡破10萬宗 前衛生部長斥總統抗疫不力

下一篇文章

【全球暖化】阿爾卑斯山融冰隨時崩落 至2050年或只剩一半
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美角力】中國官媒花1.5億在美宣傳 美媒終止合作
【中美角力】中國官媒花1.5億在美宣傳 美媒終止合作
【新冠疫苗】倘疫苖出問題 英國藥廠勢獲准不用負責
【新冠疫苗】倘疫苖出問題 英國藥廠勢獲准不用負責
瑞士11月投票 或限制銀行跟侵犯人權者做生意
瑞士11月投票 或限制銀行跟侵犯人權者做生意
【新冠肺炎】美研究：部份人早有抗體 或因曾患感冒
【新冠肺炎】美研究：部份人早有抗體 或因曾患感冒
【中美角力】「鬥而不破」成泡影 劍指領館不留情面
【中美角力】「鬥而不破」成泡影 劍指領館不留情面
新型冠狀肺炎全球疫情（08月09日 時間19:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月09日 時間19:00）