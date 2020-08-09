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【全球暖化】阿爾卑斯山融冰隨時崩落 至2050年或只剩一半

環球社會熱點 14:00 2020/08/09

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歐洲熱浪持續，專家警告，阿爾卑斯山最高峰勃朗峰上，一塊約50萬立方米的融冰，可能隨時融化崩落。

歐洲熱浪持續，多國錄得攝氏40度以上高溫。專家警告，阿爾卑斯山最高峰勃朗峰上，一塊約50萬立方米的融冰，可能隨時融化崩落，附近一間滑雪勝地度假村緊急撤離至少75人。專家估計，若溫室氣體排放持續增加，至2050年，阿爾卑斯山的冰川恐怕只剩一半。

阿爾卑斯山最高峰勃朗峰（Mont Blanc）橫跨意大利及法國。今次的融冰位於勃朗峰南部的冰川Planpincieux，在海拔2,600米至2,800米之處。報道引述當地官員形容，融冰體積大小相當於等同米蘭大教堂，或是一個覆蓋80公尺厚冰的足球場。當局自2013年起嚴格監控冰川溶化的速度。

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附近的意大利庫爾馬耶烏爾（Courmayeur）市政當局日前已下令撤離居民及遊客，封鎖多條道路、行人通道。疏散撤離人數達至少75人，其中20人為當地人，其餘皆為遊客。

根據阿爾卑斯生態系統研究中心數據，在20世紀期間，阿爾卑斯山的氣溫上升攝氏2度，是北半球氣溫增長紀錄的2倍。位於海拔2000米的庫爾馬耶烏爾溫度預期將持續攀升。去年科學家也曾發出融冰崩落的警告。

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據專家預測，若按現時增速持續排放溫室氣體，到2050年，阿爾卑斯山的冰川數目或只剩下一半。

今次的融冰位於勃朗峰南部的冰川Planpincieux，在海拔2,600米至2,800米之處。該冰川的融冰速度，自2013年起一直被密切關注。

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記者：葉芷樺

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