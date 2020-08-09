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【美國大選】特朗普繞過國會延長失業救濟 揚言若連任會考慮延至明年

環球社會熱點 12:30 2020/08/09

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總統特朗普在周六（8日）表示，將繞過國會簽署行政命令，延長和削減部分津貼，援助受疫情影響的民眾，亦為年底11月的總統大選拉票。

美國新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情未見起色，全國累計確診病例突破500萬。美國國會無法就新一輪紓困方案達成共識，總統特朗普在周六（8日）表示，將繞過國會簽署行政命令，延長和削減部分津貼，援助受疫情影響的民眾，亦為年底11月的總統大選拉票，他承諾讓成功連任，將繼續延長發放失業救濟金。

其中一項命令，是為失業民眾提供每星期400美元（3100港元）的額外失業救濟金，但部分資金將會由各州政府支付，另外亦會暫緩徵收薪俸稅，暫緩驅逐政府資助房屋的租客，並減免學生貸款。

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失業民眾每星期可額外領取600美元（4650港元）補助的措施，在7月底到期，民主黨一直認為應該維持金額，但共和黨認為金額太多，會令民眾重返職場的意慾減低，無助重振經濟。

特朗普認為，每星期400美元已經足夠，更承諾若在11月總統大選成功連任，將再延長發放失業救濟金。

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新一輪紓困方案由共和黨在7月底提出。共和民主兩黨商討兩週仍未能達成共識。民主黨批評，白宮否決早前由民主黨提出3萬億美元（約23萬億港元）紓困方案，現時將金額從3萬億美元大幅降至1萬億美元（約7.7萬億港元），是無視民眾在疫情下的需求。

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記者：葉芷樺

 

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