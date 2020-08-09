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【騰訊股價】禁網難轉移焦點　騰訊股價還看業績

股樓投資 07:57 2020/08/09

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騰訊控股（00700）上周五（7日）受美國禁網消息影響，股價曾一度跌穿500元大關，低見499元，最終跌幅雖然收窄，仍跌超過5%收市，市場對股份的焦點亦被轉移。其實，多間大行也發表報告，指美國就算禁止騰訊旗下應用程式，對公司收入未必有太多影響。再者，現時最應該關心的，是股份下周三（12日）公布的中期業績。

集團首季業績稍好過市場預期，現時多間大行均給予股份的目標價均超過600元，以現價計，有超過10%潛在升幅。

相關文章:【港股追蹤】恒馳帶旺行業　汽車股睇三大指標

當中睇得較牛的野村，預期公司第二季業績將再次好過市場預期，主要是受手遊業務拉動。若按非通用會計準則計算，該行預期騰訊每股盈利按年將升27%，至3.12元人民幣，更提高股份目標價逾20%，至655元，幾乎是市場最牛（僅次於國金證券694.66元）。

至於同樣對股份睇得較牛的瑞信，預期公司上半年純利按年上升5.5%，至541.8億元人民幣、非通用會計準則純利則同比有接近30%升幅，至305.73億元人民幣，預料手遊及社交廣告業務第二季保持增長動力，但關注廣告需求在疫情後的復甦狀況，及未來推出的遊戲及相關毛利展望。

當然，市場最終仍會關注公司在美國禁網陰霾出現後，對旗下微信及網遊業務未來在國際業務發展展望。故有意入手騰訊的投資者，不妨待業績公布，靜候管理層對相關重點的解答後，才吼位入貨，風險會較低。

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撰文 : 葉志偉

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