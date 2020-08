【騰訊股價】禁網難轉移焦點　騰訊股價還看業績

騰訊控股(00700)上周五(7日)受美國禁網消息影響,股價曾一度跌穿500元大關,低見499元,最終跌幅雖然收窄,仍跌超過5%收市,市場對股份的焦點亦被轉移。其實,多間大行也發表報告,指美國就算禁止騰訊旗下應用程式,對公司收入未必有太多影響。再者,現時最應該關心的,是股份下周三(12日)公布的中期業績。

集團首季業績稍好過市場預期,現時多間大行均給予股份的目標價均超過600元,以現價計,有超過10%潛在升幅。

相關文章:【港股追蹤】恒馳帶旺行業 汽車股睇三大指標

當中睇得較牛的野村,預期公司第二季業績將再次好過市場預期,主要是受手遊業務拉動。若按非通用會計準則計算,該行預期騰訊每股盈利按年將升27%,至3.12元人民幣,更提高股份目標價逾20%,至655元,幾乎是市場最牛(僅次於國金證券694.66元)。

至於同樣對股份睇得較牛的瑞信,預期公司上半年純利按年上升5.5%,至541.8億元人民幣、非通用會計準則純利則同比有接近30%升幅,至305.73億元人民幣,預料手遊及社交廣告業務第二季保持增長動力,但關注廣告需求在疫情後的復甦狀況,及未來推出的遊戲及相關毛利展望。

當然,市場最終仍會關注公司在美國禁網陰霾出現後,對旗下微信及網遊業務未來在國際業務發展展望。故有意入手騰訊的投資者,不妨待業績公布,靜候管理層對相關重點的解答後,才吼位入貨,風險會較低。

iMoney 全新網上專欄的內容請 按此 。

即睇 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機!