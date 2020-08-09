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【港股追蹤】恒馳帶旺行業　汽車股睇三大指標

股樓投資 07:30 2020/08/09

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恒大近期積極在本港多個媒體宣傳其新能源汽車產品恒馳，相信各位讀者多少都有留意這些廣告。在股票市場上，汽車股近月亦受政策利好憧憬，股價走勢由低位拾級而上，隨著股份業績期殺到埋身，本文就教大家從三大指標，揀一隻啱心水的汽車股。

1. 品牌分布
現時內地的整車企業並非清一色只生產自主品牌，即內地品牌的汽車，有部分企業會為外國品牌生產汽車，如華晨中國（01114）就生產寶馬（BMW）汽車，東風集團（00489）就有生產本田（Honda）汽車，北京汽車（01958）亦有產銷梅賽德斯奔馳（Mercedes Benz）品牌汽車，廣汽集團（02238）則生產豐田（Toyota）及本田汽車。

不過，部分品牌除出產外國品牌汽車，亦會有自主品牌，東風、北京汽車、廣汽集團都有其自主品牌，吉利汽車（00175）及長城汽車（02333）的產品更是全屬自主品牌。以近期股價表現來說，似乎自主品牌銷售佔比較多的企業，較受資金追捧。

相關文章:【港股小知識】就算無息派　都要學揀銀行股

2. 車種分布
除了品牌外，亦要留意各整車企業生產的車種分布，以往銷量最好的基本型乘用車（轎車），近年佔比逐步下跌，經濟增長放緩或多或少都影響轎車銷售。加上多用途乘用車（SUV）的興起，令企業紛紛改變生產模式，改變產品種類。

今年疫情肆虐下，中央主張內循環概念之餘，近日亦有推出新能源汽車下鄉政策，故此大家亦可以留意在此範疇上，進度較佳的品牌，除為人熟悉的比亞迪控股（01211）外，生產恒馳汽車，將會改名為恒大新能源汽車的恒大健康（00708）、還有汽車龍頭吉利汽車（00175），在內地新能源汽車領域上均處於領先地位。

【毛利率】
由於整車板塊算是工業及製造業，因此毛利率成為判斷企業盈利能力的重要分野。每當企業推出新款車型，毛利率都會拉高，新款變舊款後，毛利率會愈變愈低，這是汽車行業的特性，因此毛利率的高低，多少反映企業是否積極推出新產品以拓闊產品組合，及提升毛利率。

撰文 : 葉志偉

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