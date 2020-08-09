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【恒馳效應】恒馳未有得賣已先聲奪人　許家印的3000億造車夢又邁前一步

股樓投資 04:24 2020/08/09

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「恒馳」都還未量產，只是甫宣傳就已經引起全城哄動，確實不得不讚一下恒大集團主席許家印果然有辦法。

相關文章：【恒馳效應】恒馳生產綫大公開　可以1分鐘生產一部車？

事實上，有關恒大汽車以3000億元（人民幣，下同）造車的新聞早已傳得沸沸揚揚，更有消息指，在短短3年，許家印已經為造車投入了數百億元。可見他對新能源汽車的前景也甚樂觀。

以房地產起家的恒大，2018年從收購造車新勢力Faraday Future開始涉足新能源汽車，頻繁收購汽車產業鏈上下游公司，幾乎實現了新能源汽車完整產業鏈布局；或者可以說公司很快就會步入收成期。

而此前，去年先讓許家印以2100億元的身價登上了「中國汽車富豪榜」的第一位。不過，以房地產發家的恒大，近幾年才發力新能源汽車領域，收購樂視創辦人賈躍亭創立的電動車廠Faraday Future（FF，法拉第未來）失敗後，又在去年大舉收購國內外相關企業，實現新能源汽車完整產業鏈布局，所以他登上榜首與目前的汽車業務不大，反而主要是來自於房地產、文旅和健康產業。

按照規劃恒大新能源旗下14款車型，處於同步開發狀態，「恒馳」系列第一款車型「恒馳1」在今年亮相，「恒馳」全系列產品將從2021年陸續實現全面量產。

相關文章：【恒大汽車】恒大健康推6款新能源車　取名「恒馳」目標全球規模最大

但無論如何，「恒馳」的出現已為他在宣傳上先贏了一仗，相信隨着量產及繼續拓展他的新能源汽車布局，勢將繼續風頭一時無兩。

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撰文 : 張以正

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