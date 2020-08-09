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【筍價推介】太埔村屋心動價「2」字頭成交 首期都係42萬 點解買村屋有辣有唔辣﹖

股樓投資 09:35 2020/08/09

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村屋市場一直有價有市，不過村屋生活有辣有唔辣，不少人愛其實用率夠高，環境也較清幽，樓價較「市區樓」大為低水。但村屋多座落於新界鄉郊地區，交通較不便，距離市中心也有一段車程，而且也欠缺生活配套設。

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日前市場錄得一宗大埔村屋成交個案，業主加價11萬元後，成交價只是「2字頭」。世紀21宇田地產客戶經理劉定方表示，該行新近促成大埔汀角村雙號屋地下單位成交，建築面積400平方呎，2房間隔，業主原開價268萬元，放盤1個月後，決定加價11萬元，最後獲買家以279萬元承接，建築面積呎價僅6,975元。據了解，原業主於2017年5月以238萬元購入上址，持貨3年滿SSD期沽售，賬面獲利41萬元，單位期內升值17%。

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以上成交呎價僅6,975元，樓價不需300萬元，以村屋最多可以借8成半按揭計算，買家理論上只需支付約42萬首期就可買入單位，聽起來相當吸引。不過翻查資料，汀角村位於在布心排與大尾篤之間一帶，距離市中心的港鐵大埔墟站，主要以巴士及小巴出入，由汀角村步行至車站，再乘車到港鐵大埔墟站需時約30分鐘，交通而言也頗為「隔涉」。

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不過，如果不介意交通不及市區樓方便，又想以低價上車，也可研究購入村屋的可行性。不過，購入村屋前要留意以下數點：
1.村屋最多可以借8成半（如8成半上限是360萬），經按揭保險，承造按揭方式跟多層大廈一樣，400萬以上至600萬元的村屋也可借8成。
 

2.準買家申請村屋高成數按揭時，需先查冊確定樓契有平面圖才好簽約，尤其是樓齡高的村屋，業主可能已遺失平面圖。

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3.同時也要了解村屋的業權，任何村屋業主，都有由政府發出的租契、批約正本或核證副本，以證明他擁有該村屋業權。同時也要了解清楚村屋外的小徑或小路是否屬第三方的私人業權，若不是「公家地」，原業主未來將土地發展改作其他用途發展，出入口通道有可能被封。

4.另外，業主自己一力承擔村屋的保護及維修，如處理水管的問題，保安工作也要自己負責，就連垃圾也可能要自己負責掉到出垃圾站，亦面對「水浸」的風險，業主需要顧及的事宜遠較具管理的大廈式物業多。

 

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撰文 : 陳詠妍

大埔 低水 樓價 按揭保險 村屋
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