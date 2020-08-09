  • 30°C
香港時間 : 2020809日 (日) 19:35
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港股業績】新業務價值倒退 宏利上半年核心盈利跌14%

股樓投資 02:03 2020/08/09

分享：

國際保險股宏利金融（00945）公布截至今年6月底止未經審核中期業績，歸於股東的收入淨額20.2億元（加元．下同），按年下跌44.5％，核心盈利25.8億元, 跌13.7％，派息每股0.28元。

相關文章:【騰訊禁令】美國收入貢獻微  大摩花旗撐騰訊難受措施衝擊

期內，新造業務價值8.5億元，按年下降14.5％。年度化保費等值銷售額27.7億元，跌10.3％。財富與資產管理業務錄得83億元淨流入，開支效益比率提升2.7個百分點至53.9％。集團首席財務官韋寧頓表示，期望在今年底前實現節省10億元的開支效益目標，比原訂計劃提前兩年。

單計第二季 ,亞洲新造業務價值下跌 21%，錄得 2.98 億元，主要由於香港、日本及「亞洲其他地區」年度化保費等值銷售額錄得跌幅以及香港方面利率下降，而「亞洲其他地區」較有利的業務組合則抵銷了部分跌幅。加拿大方面，新造業務價值錄得 4,600 萬元，較 2019 年第二季減少 29%，主要由於銷售量下跌。 美國方面，新造業務價值錄得 4,000 萬加元，較 2019 年第二季下跌 22%，主要由於利率下降以及疫情引致銷售下跌。

另集團將於今年第三季完成精算方法及假設的年度評估。初步跡象表明，第三季歸於股東的收入淨額將錄得約２億元的稅後淨撥備。今年正在評估中的假設包括加拿大和日本壽險保單的失效假設；各個範疇內的個別死亡率假設；有關加拿大可變年金假設的全面評估；以及個別計算方法的微調。

相關文章:【生物科技股】次季收入跌 百濟神州中期虧損擴至近7億美元

 

撰文 : 責任編輯:李尚毅

宏利金融－S（00945） 經濟
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【筍價推介】太埔村屋心動價「2」字頭成交 首期都係42萬 點解買村屋有辣有唔辣﹖
【筍價推介】太埔村屋心動價「2」字頭成交 首期都係42萬 點解買村屋有辣有唔辣﹖
經理人公司停止發放每月25萬元底薪 「Ming仔」索償151萬港元今開審
經理人公司停止發放每月25萬元底薪 「Ming仔」索償151萬港元今開審
【恒馳效應】恒馳生產綫大公開　可以1分鐘生產一部車？
【恒馳效應】恒馳生產綫大公開　可以1分鐘生產一部車？
比爾蓋茨：另一場危機迫在眉捷 可能比新冠病毒還可怕
比爾蓋茨：另一場危機迫在眉捷 可能比新冠病毒還可怕
【豪宅疫情】貝沙灣業主屈服平沽　代理：鄰居累事
【豪宅疫情】貝沙灣業主屈服平沽　代理：鄰居累事
【網民熱話】40歲夫婦70萬積蓄月入4萬多　加按自住樓買樓收租有冇得諗？
【網民熱話】40歲夫婦70萬積蓄月入4萬多　加按自住樓買樓收租有冇得諗？