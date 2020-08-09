【港股業績】新業務價值倒退 宏利上半年核心盈利跌14%

國際保險股宏利金融（00945）公布截至今年6月底止未經審核中期業績，歸於股東的收入淨額20.2億元（加元．下同），按年下跌44.5％，核心盈利25.8億元, 跌13.7％，派息每股0.28元。

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期內，新造業務價值8.5億元，按年下降14.5％。年度化保費等值銷售額27.7億元，跌10.3％。財富與資產管理業務錄得83億元淨流入，開支效益比率提升2.7個百分點至53.9％。集團首席財務官韋寧頓表示，期望在今年底前實現節省10億元的開支效益目標，比原訂計劃提前兩年。

單計第二季 ,亞洲新造業務價值下跌 21%，錄得 2.98 億元，主要由於香港、日本及「亞洲其他地區」年度化保費等值銷售額錄得跌幅以及香港方面利率下降，而「亞洲其他地區」較有利的業務組合則抵銷了部分跌幅。加拿大方面，新造業務價值錄得 4,600 萬元，較 2019 年第二季減少 29%，主要由於銷售量下跌。 美國方面，新造業務價值錄得 4,000 萬加元，較 2019 年第二季下跌 22%，主要由於利率下降以及疫情引致銷售下跌。

另集團將於今年第三季完成精算方法及假設的年度評估。初步跡象表明，第三季歸於股東的收入淨額將錄得約２億元的稅後淨撥備。今年正在評估中的假設包括加拿大和日本壽險保單的失效假設；各個範疇內的個別死亡率假設；有關加拿大可變年金假設的全面評估；以及個別計算方法的微調。

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