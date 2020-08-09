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【騰訊禁令】美國收入貢獻微  大摩花旗撐騰訊難受措施衝擊

股樓投資 01:05 2020/08/09

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騰訊（00700）旗下微信近日捲入華府向內地科企推出的禁令中, 導致股價波動,然而外資大行相信, 騰訊美國收益比重偏低之下,看好有關禁令對這科網巨頭影響有限。

相關文章:【騰訊禁令】騰訊業務遍全球　五大美國投資你要知

當中大摩分析，騰訊的美國收入僅佔總收入的2%。反觀其他中國互聯網科技公司的美國收入貢獻較騰訊更高之下, 所受的潛在監管風險更高。大摩指, 歡聚集團（美：YY）有約7%收入源自美國，聲網Agora（美：API）的8%收入來自美國, 在互聯網和軟件企業中為最高, 但俱未到雙位數。

此外, 騰訊只有8%收入來自中國以外市場。如果有美國以外的國家決定對內地科企加強監管, 騰訊所受影響也有限。

花旗也同意, 美國禁微信交易對騰訊收入影響十分有限。花旗指微信於美國的活躍用戶最多有7500萬人，只佔海外地區活躍用的約兩成至兩成半。當中更甚少是作商業用途，在當地用戶的廣告轉化率較分散及隨機，對騰訊收入貢獻輕微。花旗又指，假如禁令擴至騰訊旗下遊戲，當中的《PUBG Mobile》將受到最大衝擊。Annie App數據顯示，《PUBG Mobile》收入中約3成來自美國，然而即使禁令擴大，對騰訊手遊的整體收入影響亦不足1%。

花旗重申騰訊買入評級, 目標價649元, 較周五收市價527.5元, 有逾兩成上升空間。

相關文章:【中概股】騰訊軟銀已入股　網上地產平台貝殼找房赴美上市

撰文 : 責任編輯:李尚毅, 趙家盈

騰訊控股（00700） 經濟
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