【恒馳效應】恒馳生產綫大公開　可以1分鐘生產一部車？

「恒馳」這兩個字，相信在這星期都不斷在大家腦海中浮現。因為自星期一（3日）起，每日傍晚時份開始就在多個電視台，差不多每一節廣告都一定會看到，由恒大健康 （00708） 推出的新能源車「恒馳」系列廣告，即使廣告中已表明該6款汽車香港暫時未有得賣，但亦旋即引起外界極大的迴響。

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這兩天，內地媒體有更多關於恒馳汽車的報道，其中是讓汽車的兩大生產基地亮相。到底大家每晚看着的洗腦式廣告的汽車，是怎樣生產出來的呢？

據介紹，目前已經全綫進入設備調試安裝階段。恒馳汽車的生產基地均按照工業4.0標準建設，裝配了2,545台智能機器人，採用世界最先進的裝備和工藝，以及先進的智能製造，全面達產後能做到每分鐘生產1輛車。

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近日，恒大集團董事局主席許家印就親自到訪了恒馳汽車的生產基地，且揚言：「我們要實現3至5年內，把恒大汽車打造成為世界規模最大、實力最強的新能源汽車集團，絕對不是夢！」

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