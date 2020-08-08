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【酒醉金迷】保險集團沾手酒業　男爵古堡酒莊遊

環球政經 21:00 2020/08/08

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大財團插手釀酒業，在波爾多早已不是新鮮事，如奢侈品牌LVMH及Chanel 集團已在此插旗，又或上期提到的力關莊園就是由日本三得利集團持有，再加上中資企業近年來亦頻繁收購酒莊，令波爾多出現群雄割據的局面。

AXA做保險做到街知巷聞，但大家聽說過它旗下的安盛酒業嗎 (AXA Millésime)？此集團於80年代後期開始沾手酒業，在波爾多擁有多個名莊，其中一個更是位於波雅克酒村(Pauillac)，該村位於法國波爾多左岸的上梅多克，出名是最貴的酒村（沒有之一），全因這片土地臥虎藏龍，孕育出著名波爾多「五大酒莊」的其中三個，包括拉菲、武當和拉圖酒莊，還有二級莊碧尚女爵和筆者參觀的碧尚男爵莊園。

甫到埗，筆者就感受到城堡的強勁氣場，由集團修建的水池倒映出城堡的輝煌，水池底下還隱藏著2008年完工的地下酒窖。釀酒技術總監Jean-René Matignon是酒莊的大內總管，在此莊園已工作了33個年頭，當日親自到場迎接，仔細為筆者一行人解釋釀酒理念及方法。

釀酒技術總監Jean-René Matignon

當我們走進田野，筆者看到葡萄正處於轉色期（由綠變紫），逐漸邁向成熟，但葉子和果串上，為什麼會有一些噴漆似的白色粉末呢？原來這是葡萄的物理防曬霜（含鈣噴霧劑），保護植物免受傷害。

吳潔怡 

波爾多紅酒經紀商及投資管理公司U’Wine客戶顧問。於法國完成國際傳播學碩士學位，持有WSET 葡萄酒第三級證書，現於波爾多工作，為U’Wine在亞洲推廣葡萄酒及列級名莊文化。

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