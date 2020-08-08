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【財務自由】多元資產冀達財務自由　80後審計人：財務自由係有選擇權

理財智慧 21:00 2020/08/08

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八十後審計企管專業人士、《年報解密》作者小薯，初出社會工作數年已決定以追求財務自由為目標，定下長達數十年的理財計劃，期望在50歲達成目標。這些年他建立了一盤涵蓋股票、債券、物業、生意的多元資產，提供穩定的被動收入，期望早日達成財務自由。小薯追求財務自由的目標明確，其心態和做法值得仍在營營役役的打工仔學習。

每個人追求財務自由的背後，總有一些故事。小薯的父母從事批發生意，凡事也親力親為，相當困身，他們幾乎將於所有時間奉獻給這盤生意，很少時間陪伴小薯；再加上讀商科的小薯大學畢業後，加入了四大會計師樓從事審計工作，每日工作至天昏地暗。

攞時間去賺金錢，這個唔係我想要嘅嘢！

這兩段經歷讓他反思到辛勤工作，目的其實是要得到自由。

《富爸爸，窮爸爸》是很多人的財務自由啟蒙，書中教人累積生意、股票、物業等資產，賺取現金流。小薯也讀過這本「財務自由天書」，他畢業不久、初出茅廬已定下財務自由計劃，現年30多歲已累積了生意、股票、物業及債券等資產，為自己產生被動收入。

股票是很多打工仔追求財務自由的資產，小薯也不例外。由於他從事審計工作，初出茅廬在四大會計師行工作，已接觸到很多上市公司，因利成便，他由研究股票出發，建立自己的資產組合。現時他手頭上持有的股票包括港交所（00388）、金沙（01928）、銀娛（00027）。近兩年開始他又研究及小注投資美股，包括標指ETF的VOO、納指ETF的QQQ等。擁有審計專業背景的小薯擅長選股及估值，故股票投資上成績令他感到滿意。

小薯投資之道及拆解年報貼士:【年報解密】審計企管人教你睇年報　4招防中伏　有可疑別投資

此外，小薯也持有一些企業債，用加按物業套取的資金買入，賺取2厘至3厘的息差。用借貸作投資，很多人認為風險很大，但小薯說自己是「喺安全範圍內做到嘢建立資產，幫我滾息，每月多少少錢」。

望可自由擇工作

小薯的財務自由「終極目標」，是要在50歲出頭時，有八成至九成家庭支出可由被動入收入支付。而他的顧問生意雖然是主動的工作收入，但他笑言「Advisory工作唔使個個月做嘢，將專業（審計知識）賣出來，一年開兩三次會就有數萬元收入，都可以算係被動收入。」

事實上，《富爸爸，窮爸爸》書中提倡經營一盤能自行運作，不用花太多心機打理的生意，小薯見過父母奮身做生意，無暇陪伴家人，因此他的營商理念是要能夠抽身，不用花太多時間。由於他的審計顧問生意可以不用投放太多時間，故小薯已決定即使財務自由，也會退而不休，繼續從事顧問工作，不會和社會脫節，「我唔會刻意退休，但希望（退休時）得到自由，可以選擇我想做邊一個工作。」

距離小薯的財務自由目標，尚有十多年時間，個人、家庭情況可隨時出現變化。因此小薯每年也會檢討。他說畢業後初初定立的計劃，當時已預算過人生每一階段有甚麼不同支出，需要多少資產產生現金流去應付，例如結婚組織家庭；供養父母，隨着父母年紀愈來愈大，其醫療支出也可能上升。他坦言比起5年前，自己預計達成財務自由的時間也推遲了，因他發現婚後組織家庭支出增多了，「財務計劃係以家庭做單位去做，因為變咗兩個家庭去計數，所以個計劃會變。」

小薯就着財務自由的目標一步步前進，如果達成財務自由會做些甚麼？「我想環遊世界，探索其他國家」。近期香港再掀起移民潮，小薯也有移居外國的考慮，例如在香港賺錢、外國花錢，但這一刻仍未有決定。

財務自由係有選擇權，選擇（退休後繼續）做嘢、選擇環遊世界。所以我成日講先獨立後自由，（財務）獨立咗唔使靠人哋去做嘢，唔需要睇人哋眼光，但獨立未等於自由，我要任何選擇都得嘅，咁就係真正自由啦！

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撰文 : 葉卓偉

移民 退休 會計 被動收入 財務自由

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