【港股追蹤】內循環板塊選擇多　呢個板塊都有得諗

近期中美角力之際，中央提出以「雙循環」，即內外循環振興內地經濟，當中的內循環就是指由生產、供應、服務，銷售等，均由內地支撐，故不少行業都可謂有內循環概念，本周炒上的內需股，如乳業股及必需消費品股，自然是其中一瓣。實際上，尚有不少內循環概念板塊也被資金炒起。

教育股就是當中的其中一環，行業本周有中教控股（00839），希望教育（01765）、天立教育（01773）、新高教集團（02001），睿見教育（06068）創52周新高，反映資金仍在板塊輪動，除天立及睿見外，另外3隻股份均以高等教育為主要業務，似乎在行業中較為吸引。

值得一提，內地教育股往年5月至9月都會迎來一輪升浪，原因很簡單，因為學校往往在這幾個月進行學期開始前的招生工作，加上學費及住宿費等定價又會在這個時候出爐，市場對公司有數得計，自然受資金關注。

希望教育本周公布以折讓價配股集資，惟股價翌日開市後依然企得硬淨，屬信心指標。另外，中教控股首次獲瑞信發表研究報告，更被評為「跑贏大市」評級，指公司未來兩年收生人數及收入可望出現雙位數增長，目標價18.6元，以現價計，潛在升幅超過15%。

同樣獲大行睇好的尚有新高教，大摩（摩根士丹利）認為公司增持廣西學校股權，有望利好集團前景，給予其「增持」評級。行業利好消息接踵而來，值得留意。

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