【港股追蹤】內循環板塊選擇多　呢個板塊都有得諗

近期中美角力之際,中央提出以「雙循環」,即內外循環振興內地經濟,當中的內循環就是指由生產、供應、服務,銷售等,均由內地支撐,故不少行業都可謂有內循環概念,本周炒上的內需股,如乳業股及必需消費品股,自然是其中一瓣。實際上,尚有不少內循環概念板塊也被資金炒起。

教育股就是當中的其中一環,行業本周有中教控股(00839),希望教育(01765)、天立教育(01773)、新高教集團(02001),睿見教育(06068)創52周新高,反映資金仍在板塊輪動,除天立及睿見外,另外3隻股份均以高等教育為主要業務,似乎在行業中較為吸引。

值得一提,內地教育股往年5月至9月都會迎來一輪升浪,原因很簡單,因為學校往往在這幾個月進行學期開始前的招生工作,加上學費及住宿費等定價又會在這個時候出爐,市場對公司有數得計,自然受資金關注。

希望教育本周公布以折讓價配股集資,惟股價翌日開市後依然企得硬淨,屬信心指標。另外,中教控股首次獲瑞信發表研究報告,更被評為「跑贏大市」評級,指公司未來兩年收生人數及收入可望出現雙位數增長,目標價18.6元,以現價計,潛在升幅超過15%。

同樣獲大行睇好的尚有新高教,大摩(摩根士丹利)認為公司增持廣西學校股權,有望利好集團前景,給予其「增持」評級。行業利好消息接踵而來,值得留意。

iMoney 全新網上專欄的內容請 按此 。

即睇 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機!