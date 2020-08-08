比爾蓋茨：另一場危機迫在眉捷 可能比新冠病毒還可怕

「如果沒有採取適當的措施，後果可能會比新冠病毒更具毀滅性。」微軟聯合創始人比爾蓋茨（Bill Gates）近日在網誌上如此寫到，他希望政府能以對待新冠肺炎病毒危機的迫切性，來對待氣候變化問題。

蓋茨近年一直在關注環保等問題，他直言去到2060年，氣候變化可能與新冠病毒一樣致命，而到2100年，致命性可能是新冠病毒的五倍。他將新冠病毒的死亡率定為每10 萬人中有14人死亡，認為到本世紀末，如果排放量增長率保持目前的水平，由於全球氣溫升高，每10萬人中將有73人死亡。

他更預測在20年內，氣候變化帶來的經濟損失將與每10年發生一次的新冠大流行相當。但關鍵是，問題不在於氣候變化會變成災難，而是如果大家能總結出新冠疫情的經驗和教訓，就可以更加了解對氣候變化不作為的後果，並為拯救生命和防止最壞結果的發生做好更充分的準備。

「盡管這種流行病非常可怕，但氣候變化可能會更嚴重。如果你想了解氣候變化會造成什麼樣的破壞，就看看把新冠病毒造成的痛苦加倍延長會是什麼樣子。這種大流行病造成的生命損失和經濟苦難與我們不消除世界碳排放量將遭受的情況相當。」他說。

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