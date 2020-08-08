【港股分析】騰訊調整點算好？　光銀林樵基咁樣答

港股近期持續橫行，但新經濟股龍頭騰訊控股（00700），卻被外圍消息拖累，周五（7日）下跌超過5%，收報528.5元，究竟股價前景如何，專家就有以下看法。

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基接受本刊時指出，中美兩國第三季仍有擦槍走火的風險，會令指數在未來兩季變得波動，而美國現時的行動，主要是特朗普（Donald Trump）為了年底的總統選舉鋪路。

相關文章:【至叻板塊】外圍立立亂 板塊輪動走向內循環

至於大家最關心的新經濟股方面，他認為這類股份正在改朝換代，數量大增下，比起以往只有騰訊獨力支撐好得多。但對於騰訊前景，他坦言騰訊股價近期升得太多，投資者若獲利的話，不妨先趁高沽出。

沾完買乜好？他建議可以入手阿里巴巴（09988）「始終股份仍有染藍憧憬，又未被納入港股通，也是一大期望，甚至第四季還有11月11日的光棍節可以期待，比騰訊為佳。」

iMoney 全新網上專欄的內容請 按此 。

即睇 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機！