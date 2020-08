【港股分析】騰訊調整點算好？　光銀林樵基咁樣答

港股近期持續橫行,但新經濟股龍頭騰訊控股(00700),卻被外圍消息拖累,周五(7日)下跌超過5%,收報528.5元,究竟股價前景如何,專家就有以下看法。

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基接受本刊時指出,中美兩國第三季仍有擦槍走火的風險,會令指數在未來兩季變得波動,而美國現時的行動,主要是特朗普(Donald Trump)為了年底的總統選舉鋪路。

至於大家最關心的新經濟股方面,他認為這類股份正在改朝換代,數量大增下,比起以往只有騰訊獨力支撐好得多。但對於騰訊前景,他坦言騰訊股價近期升得太多,投資者若獲利的話,不妨先趁高沽出。

沾完買乜好?他建議可以入手阿里巴巴(09988)「始終股份仍有染藍憧憬,又未被納入港股通,也是一大期望,甚至第四季還有11月11日的光棍節可以期待,比騰訊為佳。」

