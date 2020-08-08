【至叻板塊】外圍立立亂　板塊輪動走向內循環

中美角力陷入泥漿摔角，連騰訊（00700）也被殃及池魚。反而今周一批有外圍形勢關連性甚低的板塊，意外跑出，成為至叻板塊。

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一周計，乳業板塊表現至叻，平均升幅18.2%，其餘還有玻璃、家電、光伏和教育板塊，平均漲幅介乎5.6%至8.9%，綜觀這些板塊，可謂完全符合內循環概念。

乳業板塊如此搶鏡，事源國內掛牌的伊利股份（滬：600887），擬入股中地乳業（01492）成主要股東，引發乳業巨頭搶佔原奶市場的憧憬，卒之連中國聖牧（01432）也獲追捧，一周大升1.2倍，原生態特業（01431）漲23.9%。

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另外，玻璃板塊則主要炒行業復甦，有數據指，今年3月至7月，玻璃價格上漲30%。因此，整體玻璃板塊的升幅全面得多，信義玻璃（00868）、洛陽玻璃（01108）、福耀玻璃（03606）上升8.8%至14.3%。

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