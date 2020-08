【至叻板塊】外圍立立亂　板塊輪動走向內循環

中美角力陷入泥漿摔角,連騰訊(00700)也被殃及池魚。反而今周一批有外圍形勢關連性甚低的板塊,意外跑出,成為至叻板塊。

一周計,乳業板塊表現至叻,平均升幅18.2%,其餘還有玻璃、家電、光伏和教育板塊,平均漲幅介乎5.6%至8.9%,綜觀這些板塊,可謂完全符合內循環概念。

乳業板塊如此搶鏡,事源國內掛牌的伊利股份(滬:600887),擬入股中地乳業(01492)成主要股東,引發乳業巨頭搶佔原奶市場的憧憬,卒之連中國聖牧(01432)也獲追捧,一周大升1.2倍,原生態特業(01431)漲23.9%。

另外,玻璃板塊則主要炒行業復甦,有數據指,今年3月至7月,玻璃價格上漲30%。因此,整體玻璃板塊的升幅全面得多,信義玻璃(00868)、洛陽玻璃(01108)、福耀玻璃(03606)上升8.8%至14.3%。

