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【車迷留意】勞斯萊斯香港藝術空間　精品店主題展開啟

商業 18:08 2020/08/08

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勞斯萊斯汽車(香港)藝術空間「The House of Art」再次煥新來襲，並以Rolls-Royce Boutique為主題。（勞斯萊斯提供圖片）

各位車迷留意，勞斯萊斯汽車(香港)藝術空間「The House of Art」打造了全新主題藝術展，是次將以Rolls-RoyceBoutique為題，搜羅了一系列首度在港亮相的勞斯萊斯專屬產品，以配合車主不同的生活美學及品味追求。

此次主題旨在把Rolls-Royce Boutique的體驗由線上帶到線下，讓更多人理解勞斯萊斯汽車的生活品味方式。藝術空間正中展示了開篷奢華座駕Dawn，展區後方則以Cullinan車型為主角，並打造成迷你影院，可打開尾箱坐進獨有的 Viewing Suite，欣賞螢幕中投影世界各地的美景；車外亦展出由義大利傳統制傘傳承人為勞斯萊斯純手工製作的專屬雨傘。

另外，是次主題展還展出原廠 Cullinan 1:8模型，超過1200個精細部件均由人手組裝，包括內外照明、車門及行李箱門等都能獨立開關。

勞斯萊斯汽車(香港)藝術空間「The House of Art」於去年 10 月正式開啟，旨在將勞斯萊斯的品牌理念與美學設計、創新空間佈置結合。截至目前，在該空間已經成功舉辦了三場主題藝術展。

責任編輯：蘇穎琪

文娛藝術 汽車 香港 勞斯萊斯

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