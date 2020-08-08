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中信建投、金沙江發聲明：媒體誇張報道中芯國際創始人言論 影響第三代半導體發展

即市財經 17:41 2020/08/08

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聲明表示，推動長期的國際合作，盡量化敵為友，互惠互利才是正道。

中信建投證券及金沙江資本發布聲明指，近日媒體發表類似「中芯國際創始人張汝京震撼發聲：美國對中國制約的能力沒有那麼強」等標題的文章，以標題吸引眼球，但內容並不對應中信建投及金沙江資本所舉辦萬得3C直播會議線中的重點，更認為對第三代半導體的發展帶來一些不良的影響。

相關文章：中芯創辦人張汝京：美國對中國制約力減弱　中外半導體差距不大可追上

中信建投證券及金沙江稱，點評人接受中信建投證券及金沙江資本第三代半導體線上會議邀請，本意是希望通過對第三代半導體知識面的講解，分享自身對第三代半導體的看法，更藉意幫助業界朋友加深對第三代半導體的認識和支持。

聲明直指，某些媒體的文章片面地強調中美關係的對立，偏離會議的主題及主旨。聲明重申，中國半導體的發展不僅僅靠半導體人的努力，亦需要社會及媒體的支持。聲明指，不管是中美關係或中國半導體的發展，希望大家理性對待、理智分析，長遠而言有助國際合作，盡量化敵為友，互惠互利才是正道。

相關文章：中國鼓勵生產近10年前技術晶片　「中芯賣白粥」足以壯大？

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責任編輯：謝卓榮

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