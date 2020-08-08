▲ 【中美角力】中國官媒花1.5億在美宣傳 美媒終止合作

中美角力加劇，《紐約時報》和《華盛頓郵報》終止與中國官方媒體《中國日報》的合作，已刪除《中國日報》的付費宣傳；英國《每日電訊報》亦已終止與《中國日報》合作。美國司法部文件顯示，《中國日報》在短短3年半，已向美國媒體支付超過1900萬美元（近1.5億港元）印刷費和廣告費。

《華盛頓自由燈塔報》率先報道消息，指《紐時》下架並刪除所有《中國日報》付費廣告的消息，記者古優一郎（Yuichiro Kakutani）本周發現，此前保存的廣告連結不再有效。

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《中國日報》在過去十多年來，以插頁形式在《紐約時報》、《華盛頓郵報》和《華爾街日報》等美國主流媒體登廣告。廣告被冠以《中國觀察》的名稱，內容看起像新聞報道，被指用以宣傳中國政府的政策及美化中國形象。

《紐約時報》發言人表示，今年初決定，停止接受國家媒體以新聞形式的廣告，包括《中國日報》。不過，發言人稱，如果其他國家媒體落廣告，只要符合公司的廣告標準，亦會接受。

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記者：鄧燕君