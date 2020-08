【港股追蹤】國美轉型路途遙遠？ 上半年料蝕逾25億

國美零售(00493)創辦人黃光裕今年6月底獲北京市第一中級人民法院根據刑罰執行機關的報請,依法裁定對其予以假釋。消息一度炒起國美股價。不過升浪一瞬即逝,集團昨晚(7日)更發盈警公告,指上半年虧蝕將較去年大幅擴大。

與其他盈警公告不同,國美在公布盈警詳細數字前,以大篇幅提及公司今年最新的戰略及經營模式,又指國美APP的GMV按年大幅增長,引入京東及拼多多作為戰略夥伴,及已經償還海外債券等消息,似乎是想淡化盈警的嚴重程度。

但紙始終包不住火,公司其後指,首季疫情嚴重下,集團電器銷售收入同比下跌約60%,第二季度借助線上直播等方式獲得快速回升,同比跌幅大幅縮窄至約16%,預期上半年電器銷售收入按年將跌約40%。最後的戲肉,就是集團指歸屬予母公司擁有者應佔虧損,預期將由去年同期3.8億元人民幣,大增至今年上半年25億元至30億元人民幣。

就算近期股價受壓,國美今年至今其實仍升逾50%。現時上半年業績雖然大幅虧蝕,惟在轉型路途上,亦算是市場預計之內。公司大股東現時仍是持股逾50%的黃光裕,投資者均憧憬這位前中國首富扭轉乾坤,帶領公司成功轉型。

