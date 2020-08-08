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【港股追蹤】國美轉型路途遙遠？ 上半年料蝕逾25億

股樓投資 18:11 2020/08/08

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國美零售（00493）創辦人黃光裕今年6月底獲北京市第一中級人民法院根據刑罰執行機關的報請，依法裁定對其予以假釋。消息一度炒起國美股價。不過升浪一瞬即逝，集團昨晚（7日）更發盈警公告，指上半年虧蝕將較去年大幅擴大。

相關文章:【港股追蹤】吉利7月賣車少過6月　今年難達標？

與其他盈警公告不同，國美在公布盈警詳細數字前，以大篇幅提及公司今年最新的戰略及經營模式，又指國美APP的GMV按年大幅增長，引入京東及拼多多作為戰略夥伴，及已經償還海外債券等消息，似乎是想淡化盈警的嚴重程度。

但紙始終包不住火，公司其後指，首季疫情嚴重下，集團電器銷售收入同比下跌約60%，第二季度借助線上直播等方式獲得快速回升，同比跌幅大幅縮窄至約16%，預期上半年電器銷售收入按年將跌約40%。最後的戲肉，就是集團指歸屬予母公司擁有者應佔虧損，預期將由去年同期3.8億元人民幣，大增至今年上半年25億元至30億元人民幣。

就算近期股價受壓，國美今年至今其實仍升逾50%。現時上半年業績雖然大幅虧蝕，惟在轉型路途上，亦算是市場預計之內。公司大股東現時仍是持股逾50%的黃光裕，投資者均憧憬這位前中國首富扭轉乾坤，帶領公司成功轉型。

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撰文 : 葉志偉

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