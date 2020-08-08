【港股小知識】一文睇清聯繫滙率制度演變

港元滙價近期持續強勁，金管局本周已經多番承接美元沽盤，自4月至今，聯繫滙率制度下的強方兌換保證已經觸發超過30次，有超過1,100億元資金流入了港元體系。我們經常講強方和弱方兌換保證，但制度的由來和運作你又知唔知？

原來我們經常講的聯滙制度，自1983年10月17日在香港實施，即是說過多兩個月，就已經實行了37年。根據聯滙制度，金管局要提供兌換保證，當港元湧現沽盤，兌美元滙價跌至7.85元的弱方保證時，金管局便要出手，買入港元沽出美元；相反，當資金流入不斷買入港元時，令港滙升至7.75元的強方保證時，金管局同樣要出手，但就要沽出港元買美元。

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若數到最初，本港在1863年是以白銀掛鈎的「銀元」作為法定貨幣；到1935年，白銀價格大幅波動，港府推出港元作為法定貨幣，並與英鎊掛鈎；到1972年，英鎊突然弱勢，港元棄英鎊而第一次跟美元掛鈎；不過到1974年，到美元處於弱勢，港元曾經脫鈎，改為自由浮動；最終到1983年，港元因前途問題及股災陰霾，港元滙價出現危機，曾跌至1美元兌9.6港元的歷史低位。促使當時港英政府同年宣布推出聯繫滙率，港元再度與美元掛鈎，滙率固定在1美元兌7.8元。



制度運作至今，曾經歷1997年亞洲金融風暴，當時國際大鱷沽空港股及期指，並同時散播港元脫鈎的謠言，令整個金融市場動盪不安。而當時由於聯滙調節力度不足，金管局為了對抗大鱷，不惜把港元拆息（HIBOR）一夜之間推高至300厘。在成功擊退大鱷後，金管局在1998年9月推出7項鞏固貨幣發行局制度的技術性措施，包括提供弱方兌換保證，並且調整貼現窗機制。



到2003年沙士危機，當時情況與金融風暴相反，不斷有資金湧入本港，加上人民幣強勢，令港滙不斷升值，市場炒作逆向脫鈎。於是金管局在2005年8月，宣布推出三項優化聯滙制度的措施，提供強方保證當港滙升至7.75時便會入市沽港元、弱方保證的滙率移至每美元兌7.85元滙率水平，以及金管局可在兌換範圍內進行符合貨幣發行局原則的市場操作，而經過改良的聯滙制度一直沿用至今。

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