【港股小知識】一文睇清聯繫滙率制度演變

港元滙價近期持續強勁,金管局本周已經多番承接美元沽盤,自4月至今,聯繫滙率制度下的強方兌換保證已經觸發超過30次,有超過1,100億元資金流入了港元體系。我們經常講強方和弱方兌換保證,但制度的由來和運作你又知唔知?

原來我們經常講的聯滙制度,自1983年10月17日在香港實施,即是說過多兩個月,就已經實行了37年。根據聯滙制度,金管局要提供兌換保證,當港元湧現沽盤,兌美元滙價跌至7.85元的弱方保證時,金管局便要出手,買入港元沽出美元;相反,當資金流入不斷買入港元時,令港滙升至7.75元的強方保證時,金管局同樣要出手,但就要沽出港元買美元。

若數到最初,本港在1863年是以白銀掛鈎的「銀元」作為法定貨幣;到1935年,白銀價格大幅波動,港府推出港元作為法定貨幣,並與英鎊掛鈎;到1972年,英鎊突然弱勢,港元棄英鎊而第一次跟美元掛鈎;不過到1974年,到美元處於弱勢,港元曾經脫鈎,改為自由浮動;最終到1983年,港元因前途問題及股災陰霾,港元滙價出現危機,曾跌至1美元兌9.6港元的歷史低位。促使當時港英政府同年宣布推出聯繫滙率,港元再度與美元掛鈎,滙率固定在1美元兌7.8元。



制度運作至今,曾經歷1997年亞洲金融風暴,當時國際大鱷沽空港股及期指,並同時散播港元脫鈎的謠言,令整個金融市場動盪不安。而當時由於聯滙調節力度不足,金管局為了對抗大鱷,不惜把港元拆息(HIBOR)一夜之間推高至300厘。在成功擊退大鱷後,金管局在1998年9月推出7項鞏固貨幣發行局制度的技術性措施,包括提供弱方兌換保證,並且調整貼現窗機制。



到2003年沙士危機,當時情況與金融風暴相反,不斷有資金湧入本港,加上人民幣強勢,令港滙不斷升值,市場炒作逆向脫鈎。於是金管局在2005年8月,宣布推出三項優化聯滙制度的措施,提供強方保證當港滙升至7.75時便會入市沽港元、弱方保證的滙率移至每美元兌7.85元滙率水平,以及金管局可在兌換範圍內進行符合貨幣發行局原則的市場操作,而經過改良的聯滙制度一直沿用至今。

