  • 30°C
香港時間 : 2020808日 (六) 20:00
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港股小知識】一文睇清聯繫滙率制度演變

股樓投資 16:28 2020/08/08

分享：

港元滙價近期持續強勁，金管局本周已經多番承接美元沽盤，自4月至今，聯繫滙率制度下的強方兌換保證已經觸發超過30次，有超過1,100億元資金流入了港元體系。我們經常講強方和弱方兌換保證，但制度的由來和運作你又知唔知？

原來我們經常講的聯滙制度，自1983年10月17日在香港實施，即是說過多兩個月，就已經實行了37年。根據聯滙制度，金管局要提供兌換保證，當港元湧現沽盤，兌美元滙價跌至7.85元的弱方保證時，金管局便要出手，買入港元沽出美元；相反，當資金流入不斷買入港元時，令港滙升至7.75元的強方保證時，金管局同樣要出手，但就要沽出港元買美元。

相關文章:【港股小知識】就算無息派　都要學揀銀行股

若數到最初，本港在1863年是以白銀掛鈎的「銀元」作為法定貨幣；到1935年，白銀價格大幅波動，港府推出港元作為法定貨幣，並與英鎊掛鈎；到1972年，英鎊突然弱勢，港元棄英鎊而第一次跟美元掛鈎；不過到1974年，到美元處於弱勢，港元曾經脫鈎，改為自由浮動；最終到1983年，港元因前途問題及股災陰霾，港元滙價出現危機，曾跌至1美元兌9.6港元的歷史低位。促使當時港英政府同年宣布推出聯繫滙率，港元再度與美元掛鈎，滙率固定在1美元兌7.8元。
 

制度運作至今，曾經歷1997年亞洲金融風暴，當時國際大鱷沽空港股及期指，並同時散播港元脫鈎的謠言，令整個金融市場動盪不安。而當時由於聯滙調節力度不足，金管局為了對抗大鱷，不惜把港元拆息（HIBOR）一夜之間推高至300厘。在成功擊退大鱷後，金管局在1998年9月推出7項鞏固貨幣發行局制度的技術性措施，包括提供弱方兌換保證，並且調整貼現窗機制。
 

到2003年沙士危機，當時情況與金融風暴相反，不斷有資金湧入本港，加上人民幣強勢，令港滙不斷升值，市場炒作逆向脫鈎。於是金管局在2005年8月，宣布推出三項優化聯滙制度的措施，提供強方保證當港滙升至7.75時便會入市沽港元、弱方保證的滙率移至每美元兌7.85元滙率水平，以及金管局可在兌換範圍內進行符合貨幣發行局原則的市場操作，而經過改良的聯滙制度一直沿用至今。

iMoney全新網上專欄的內容請按此

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 葉志偉

相關文章

【港股追蹤】800蚊先送貨　港視成功谷大訂單金額
2020/08/06
【港股追蹤】800蚊先送貨　港視成功谷大訂單金額
【港股追蹤】息率5厘咁筍？　難怪呢隻手遊股創新高
2020/08/06
【港股追蹤】息率5厘咁筍？　難怪呢隻手遊股創新高
【港股追蹤】呢隻股16蚊上市　僅2個月升穿50元大關
2020/08/06
【港股追蹤】呢隻股16蚊上市　僅2個月升穿50元大關
【港股追蹤】高偉電子半年純利升33倍　股價勢必異動？
2020/08/07
【港股追蹤】高偉電子半年純利升33倍　股價勢必異動？
【港股追蹤】吉利7月賣車少過6月　今年難達標？
2020/08/07
【港股追蹤】吉利7月賣車少過6月　今年難達標？
弱方保證 強方保證 聯繫滙率 香港股票

上一篇文章

【港股追蹤】國美轉型路途遙遠？ 上半年料蝕逾25億

下一篇文章

【中國經濟】瑞銀：中國經濟下半年V型復甦　中美避免採取極端措施
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】40歲夫婦70萬積蓄月入4萬多　加按自住樓買樓收租有冇得諗？
【網民熱話】40歲夫婦70萬積蓄月入4萬多　加按自住樓買樓收租有冇得諗？
【劈價走貨】業主趕移民狠劈740萬元沽天鑄 低市價27% 代理：必令市場放盤「冧價」
【劈價走貨】業主趕移民狠劈740萬元沽天鑄 低市價27% 代理：必令市場放盤「冧價」
【炒家勁蝕】內地客輸到七彩　斷供走人　多個物業淪為銀主盤
【炒家勁蝕】內地客輸到七彩　斷供走人　多個物業淪為銀主盤
經理人公司停止發放每月25萬元底薪 「Ming仔」索償151萬港元今開審
經理人公司停止發放每月25萬元底薪 「Ming仔」索償151萬港元今開審
【樓市現象】元朗3房特色戶連車位僅賣650萬 10組買家爭約睇樓 業主急反價成功沽貨
【樓市現象】元朗3房特色戶連車位僅賣650萬 10組買家爭約睇樓 業主急反價成功沽貨
【豪宅疫情】貝沙灣業主屈服平沽　代理：鄰居累事
【豪宅疫情】貝沙灣業主屈服平沽　代理：鄰居累事