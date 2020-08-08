【中國經濟】瑞銀：中國經濟下半年V型復甦　中美避免採取極端措施

瑞銀財富管理亞太區投資總監及首席中國經濟學家胡一帆發表報告，指預期在政策支持以及全球復甦背景下，下半年中國經濟將更顯著回暖，國內生產總值（GDP）年增長率將回升至5.5%至6%。

報告指出，繼第一季年率創下衰退6.8%的記錄之後，第二季中國強勁復甦，GDP年增長率回升至3.2%，主要受淨出口和投資拉動。總體來看，各項經濟活動的復甦依然冷熱不均。工業增加值和投資指標等生產活動率先接近甚至超過新冠疫情前的水準，消費和零售/旅遊部門則依然偏軟。不過，隨著防疫限制措施的逐步放寬，這些部門也在奮起直追。

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固定資產投資增速明顯加快，主要由房地產和基建投資拉動。該行預期基建投資將繼續加快，至年底按年增長將加快至10%左右，來自抗疫特別國債和地方政府專項債券的資金支持將提供重要支撐。

「居家防疫/居家辦公」以及線上銷售支持零售銷售上揚。第二季零售銷售指標按年下滑3.8%，較第一季的-15.8%大為好轉，主要是受“居家防疫/居家辦公”相關商品帶動，包括通訊設備、日用百貨以及食品飲料等，這些商品銷售按年增長了10%至20%。

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出口增速再度超預期，進口增長觸底。報告指出，下手年出口增速有可能繼續改善，可望實現低雙位數增長，因為在外部需求逐漸復甦的情況下，出口上升趨勢已拓展至主要的一般商品。不過進一步漲勢可能受制於第二波疫情以及中美關係的不確定性。

與此同時，進口增速從6月起開始顯示有觸底跡象，中國按照中美第一階段貿易協議加大購買美國商品，再加上內需回暖，共同促進了進口復甦，尤其是基礎設施相關需求。

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另外，中美關係近日愈趨緊張，儘管中國仍然致力於履行首階段貿易協議，但隨著美國的施壓擴大至科技、金融以及地緣政治，導致中美緊張局勢升溫。

胡一帆認為，中國只會對美國的舉措予以針對性反制，以免損害自身利益。雖然在11月美國總統選舉前，美國對中國的態度可能愈來愈強硬，中美緊張關係將持續，但報告認為雙方都會避免採取破壞各自經濟復甦的極端措施。