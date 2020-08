【宏觀中國】創6年半單月最大升幅　中國外滙儲備靠乜連升4個月？

官方公布7月底中國外滙儲備規模為31,544億美元,較上月底增加420.6億美元或1.4%,創6年半以來最大單月升幅。為何咁好景?

第一,近月美元偏軟,美滙指數由97跌至93,令到非美元的資產價格上漲。據估算,7月歐元、英鎊兌美元分別升值4.8%和5.6%,單是滙率折算因素,經已為外滙儲備帶來300至500億美元的升幅。

第二,外資持續流入人民幣資產。有分析指,7月北向資金淨流入達104億元,包括增持人民幣債券。根據外管局數字,第二季境外投資境內證券的淨流入超過600億美元。

第三,經常帳維持順差,貨物貿易在第一、二季的順差分別為231億美元、1,613億美元,明顯隨着復工復產而逐步好轉。

