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【宏觀中國】創6年半單月最大升幅　中國外滙儲備靠乜連升4個月？

股樓投資 14:47 2020/08/08

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官方公布7月底中國外滙儲備規模為31,544億美元，較上月底增加420.6億美元或1.4%，創6年半以來最大單月升幅。為何咁好景？

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第一，近月美元偏軟，美滙指數由97跌至93，令到非美元的資產價格上漲。據估算，7月歐元、英鎊兌美元分別升值4.8%和5.6%，單是滙率折算因素，經已為外滙儲備帶來300至500億美元的升幅。

第二，外資持續流入人民幣資產。有分析指，7月北向資金淨流入達104億元，包括增持人民幣債券。根據外管局數字，第二季境外投資境內證券的淨流入超過600億美元。

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第三，經常帳維持順差，貨物貿易在第一、二季的順差分別為231億美元、1,613億美元，明顯隨着復工復產而逐步好轉。

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撰文 : 林衛

中國 美元 人民幣 美滙指數 經濟 外滙儲備

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