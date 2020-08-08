  • 30°C
香港時間 : 2020808日 (六) 20:00
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美國經濟】美民主黨與白宮官員談判零進展 特朗普：將簽署行政命令延長失業救濟計劃

即市財經 14:45 2020/08/08

分享：

特朗普表示，若無法與民主黨達成協議，將會採取行政命令簽署行政措施。

美國民主黨與白宮官員於周五再次於在國會山莊就新冠肺炎救助方案展開談判，不過毫無進展。據外電報道指，特朗普表示，若國會無法與民主黨達成協議，他揚言指，將會採取行政命令簽署行政措施。

民主黨黨員及白宮官員於長達90分鐘的會議中，僅指出雙方在如何解決危機的分歧，並沒有就何時通過國會兩院立法達成共識。

於周五與美國民主黨國會眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）、民主黨參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）與美國財政部長史蒂文·努欽（Steven Mnuchin）、白宮辦公廳主任馬克·梅多斯（Mark Meadows）面晤後，財長努欽表示，特朗普希望「我們」可以達成協議，但是次談判沒有任何進展。

據統計，美國上周首申領失業救濟人數為118.6萬人，雖然申請失業救濟人數有所回落，但處於高位水平。

相關文章：美國上周首申領失業救濟人數118.6萬 好過預期

美國第二季GDP按季跌32.9% 首申失業救濟人數143萬 均勝預期

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

責任編輯：謝卓榮

經濟 失業 GDP 白宮 美國財政部 美國民主黨 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【美國制裁】一文看清香港金融監管當局回應

下一篇文章

【美國制裁】金管局：外國政府單方面制裁　香港沒法律效力　應公平對待客戶
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒大汽車】恒大健康發布「恒馳」6款新能源車型　市值已超恒大、爭3至5年世界最大（多圖）
【恒大汽車】恒大健康發布「恒馳」6款新能源車型　市值已超恒大、爭3至5年世界最大（多圖）
【恒指夜期】美國宣布制裁林鄭　夜期收市低水190點（不斷更新）
【恒指夜期】美國宣布制裁林鄭　夜期收市低水190點（不斷更新）
【中芯股價】華為：只做芯片設計沒搞製造　中芯國際料斷供　其他客填補產能（第四版）
【中芯股價】華為：只做芯片設計沒搞製造　中芯國際料斷供　其他客填補產能（第四版）
【騰訊禁令】特朗普簽令騰訊微信、字節跳動45日後禁交易　美官員：只限微信、騰訊收復一半跌幅（第四版）
【騰訊禁令】特朗普簽令騰訊微信、字節跳動45日後禁交易　美官員：只限微信、騰訊收復一半跌幅（第四版）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【美股市況】道指倒升46點納指挫0.9%　阿里巴巴ADR低港股1.9%（不斷更新）
【美股市況】道指倒升46點納指挫0.9%　阿里巴巴ADR低港股1.9%（不斷更新）