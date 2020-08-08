【美國經濟】美民主黨與白宮官員談判零進展 特朗普：將簽署行政命令延長失業救濟計劃

▲ 特朗普表示，若無法與民主黨達成協議，將會採取行政命令簽署行政措施。

美國民主黨與白宮官員於周五再次於在國會山莊就新冠肺炎救助方案展開談判，不過毫無進展。據外電報道指，特朗普表示，若國會無法與民主黨達成協議，他揚言指，將會採取行政命令簽署行政措施。

民主黨黨員及白宮官員於長達90分鐘的會議中，僅指出雙方在如何解決危機的分歧，並沒有就何時通過國會兩院立法達成共識。

於周五與美國民主黨國會眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）、民主黨參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）與美國財政部長史蒂文·努欽（Steven Mnuchin）、白宮辦公廳主任馬克·梅多斯（Mark Meadows）面晤後，財長努欽表示，特朗普希望「我們」可以達成協議，但是次談判沒有任何進展。

據統計，美國上周首申領失業救濟人數為118.6萬人，雖然申請失業救濟人數有所回落，但處於高位水平。

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責任編輯：謝卓榮