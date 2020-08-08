【世衛改革】不滿美國做大佬 德國法國據報退出談判

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【全民檢測】美研究：全民檢測難度高 可改全樓檢測
世界衛生組織（WHO，世衛）被指處理新冠肺炎疫情不當，引起串連改革世衛的談論，亦成為大國博弈的籌碼。路透社引述3名官員稱，德國和法國退出改革世衛的談判，因不滿美國決定了退出世衛，但仍想「做大佬」主導整場談判。
這無疑對美國總統特朗普（Donald Trump）而言是個挫敗，作為七國集團（G7）輪值主席國美國，希望9月開會時、即美國總統大選2個月前，公布改革世衛的路線圖。
美國自疫情爆發以來，多次嚴厲批評世衛，更宣布退出世衛；歐洲亦狠批世衛處理不當，但程度遠不及美國。參與協商的歐洲官員表示，沒有人想從一個宣布退出世衛的國家手中，取得改革路線圖。
德國和法國衛生部長證實，兩國有意退出改革世衛的談判，並反對由美國率領整個談判。意大利衛生部長發言人指，仍在撰寫改革文件，強調立場與德、法的一致。
被問到德、法的立場時，特朗普政府高級官員回應稱，G7成員明確支持改革世衛，但對於德、法最終選擇不加入擬定改革路線圖的組織，表示遺憾。
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記者：鄧燕君