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【推介跟進】科技指數新貴同程藝龍 心動公司　推介後均升逾1成

股樓投資 14:24 2020/08/08

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恒生科技指數在7月27日登場，《iMoney》的《Winner開倉》在最近兩期，曾先後推介指數新貴同程藝龍（00780）及心動公司（02400），截至周五（8月7日）收市價計，升幅均逾10%。

在7月25日出版的666期《Winnera開倉》，以「重啟跨省旅遊 吼同程藝龍」為題，向讀者推介這隻網上旅遊股，主營內地在綫旅遊業務，通過集團的騰訊旗下平台、移動應用程序及網站，集團提供幾乎涵蓋旅遊所有方面的全面創新產品和服務選擇。

相關文章：【港股開市】恒指早段升逾200點　恒生科技指數登場升近1％

推介時股價13.4元，本欄給予目標價18元，推介後已連升兩周，至周五收報14.9元，回報11.2%。摩根士丹利早前報告亦給予同程藝龍「增持」評級，目標價為16元。

至於8月1日出版的667期《Winner開倉》，以「心動公司估值合理」為題，推介這隻內地第四大手遊公司，集團自自2012年以來，開始將業務重點轉移至手機遊戲，同時經營遊戲平台「TapTap」，集團自自2012年以來，開始將業務重點轉移至手機遊戲。

相關文章：【恒生科技指數系列】港版納指出爐　5隻注目黑馬成份股(一)

推介時股價41.4元，本欄給予目標價50元，至周五收報45.8元，一周回報率10.6%，跑贏恒指本周跌0.3%。

今期《Winner開倉》推介為睿見教育（06068），詳細內容請留意最新出版的第668期《iMoney》。

撰文 : 責任編輯：李兆明

香港股票 恒生科技指數 睿見教育（06068） 心動公司（02400） 同程藝龍（00780）

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