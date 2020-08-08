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【美國制裁】一文看清香港金融監管當局回應

即市財經 15:24 2020/08/08

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證監指，中介人在考慮這些制裁措施的影響時，應謹慎地評估其可能面對的任何法律、業務及商業風險。

金管局金管局發通告指，外國政府單方面制裁，在香港亦沒有法律效力，所有認可機構及儲值支付工具持牌人，其董事會和高級管理人員應要注意考慮公平對待客戶的原則。確保認可機構對於在香港具法律效力的金融制裁措施，及對於不具法律效力的外國政府單方面制裁舉動，有所區分。

證監證監會就美國政府施加的制裁發表聲明，美國政府於8月7日宣布對香港和中國內地的個別人士實施制裁。證監會正密切注視這些制裁措施對中介人的運作、投資者的利益，以及香港金融市場的穩定和秩序可能帶來的影響。

中介人在考慮這些制裁措施的影響時，應謹慎地評估其可能面對的任何法律、業務及商業風險。證監會期望任何應對制裁的措施，都具必要性和能秉持公平的原則，並以維護客戶的最佳利益及確保市場廉潔穩健為依歸。

保監局保險業監管局（保監局）正密切注視美國政府於2020年8月7日向一些內地及香港人士施加制裁所帶來的反響。

保監局發言人表示：「在評估這些制裁的潛在影響時，業界人士應全盤考慮他們須面對的法律、業務及商業風險，當中涉及複雜營運事宜，程度因應不同保險公司、保險中介人自身和其海外附屬公司的結構、規模、業務組合而異。首要的是，保監局期望相關公司在制定任何應對措施時，客戶將獲得公平及透明的對待。」

記者：譚志偉

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