▲ 【印度空難】2前空軍機師身亡 疑因惡劣天氣釀空難

印度遇10年來最嚴重空難，造成多人死傷。印媒形容，機師經驗豐富，機長更獲印度空軍授勳，曾擔任空軍的試飛員。報道稱，相信今次空難與惡劣天氣有關，該地區過去一周持續下大雨，加上跑道長度較短，才釀成空難。

【印度空難】撤僑客機跌落山谷斷開兩截 17死逾180傷

撤僑客機所屬的印度快運航空（Air India Express）在Twitter公布空難消息，指機上2名機師遇難身亡。印媒報道，他們是聯隊司令薩特（Deepak Vasant Sathe）和上尉庫馬爾（Akhilesh Kumar）。

薩特是印度空軍前戰鬥機機師，於1981年6月在空軍學院以「Sword of Honour」畢業，還是一名傑出的壁球運動員。

另一名軍官指，薩特非常專業，獲印度空軍授勳，曾經是空軍的試飛員；客機的副駕庫馬爾，去年才結婚，今遇空難令人感到惋惜。

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印度民航部長普里（Hardeep Singh Puri）表示，在惡劣的天氣下，機師試圖降落，但失敗了，飛機未有在跑道盡頭停下，反而跌落10米山谷。他補充，可幸的是，飛機沒有起火，斷開兩截更易救出乘客。

空難地點所在的印度南部喀拉拉邦（Kerala），在過去一周都下大雨，至少15人死於土石流。由於天氣惡劣，包括今次空難地點在內的3個行政區，均發出紅色警戒訊號。

雷達顯示，飛機降落前曾圍繞機場飛行。生還者受訪時稱，飛機降落前上下震動得很厲害。

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另外，喀拉拉邦4個機場的跑道都較短，不少國際航空公司飛往當地的航班，都停用波音777、空中巴士A330等大型飛機。印媒稱，今次空難與10年的相似。

印度快運航空於2010年發生嚴重空難，客機同樣是由杜拜飛往印度，在印度南部門格洛爾（Mangalore）機場降落時，衝出跑道墜毀，造成158人死亡，僅8人生還。該機場是山頂機場，跑道較短。

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記者：鄧燕君