【微信禁令】美國若實施禁微信內地網民將棄用iPhone 分析料：恐損害iPhone內地銷情

▲ 目前中國市場佔iPhone銷量約20％。

外電報道指，美國總統特朗普（Donald Trump）下令禁止美國公司與騰訊 （00700） 旗下微信（WeChat）通訊軟件做生意，此舉或會損害視中國為最重要市場之一的蘋果（美：APPL）在內地銷售iPhone。該禁令將影響所有涉及微信的交易，蘋果亦被禁止透過App Store提供下載微信，行政命令將公布日起45日後生效。

目前內地逾10億人口進行購物、付款、電子郵件、網頁瀏覽及各種形式的商業及個人通訊均以微信為首選應用程序。前往該國的遊客亦有需要下載微信用作於購物，否則可能冒著即使購買少量商品也無法支付的風險。

一名股票投資者於內地論壇作出一個投票選舉，若App Store將微信的應用程式下架，選擇放棄iPhone還是放棄微信，結果顯示，選擇放棄iPhone的人數是放棄微信的20倍，反映出若無法使用微信，在內地及亞洲區的消費者或不願意購買iPhone。

彭博行業研究分析師Anand Srinivasan表示，中國市場約佔iPhone銷量20%，若蘋果App Store因行政禁令而下架微信，他形容將會對蘋果造成嚴重的障礙（Hindrance）。

若禁令實施，在蘋果沒有解決辦法下，有能力購買iPhone的內地消費者，很有可能轉投本土製造商華為的懷抱，最終使華為成為得益者。

蘋果昨收報444.45元美元，跌2.27%。

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責任編輯：謝卓榮