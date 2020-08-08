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【騰訊禁令】特朗普出招騰訊單日跌28元　蘋果跌80元更傷

即市財經 12:35 2020/08/08

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特朗普簽署行政命令，禁止45天後美國民眾與騰訊 （00700） 、字節跳動（ByteDance）進行有關微信、TikTok的交易，相關股份即見下跌，騰訊每股跌28元，蘋果每股跌10.34美元（折算約80.14港元），以金額計，蘋果較傷；以百分比計，騰訊及蘋果跌幅分別為5%及2.3%。

華興證券宏觀及策略研究主管龐溟分析，若以字面解讀，微信最差情況需在所有iPhone手機或部分Android手機下架，惟考慮到細節尚未清晰，建議觀望周末是否有最新消息傳出再作判斷。

龐溟預測，直至11月美國大選之前，類似的中美緊張負面消息將持續出現，不利科網行業投資氣氛及估值。但他強調，下周科網巨頭將陸續放榜，若業務表現沒令市場失望，股價或見一定支持。

龐溟提醒，考慮到增長潛力及盈利確定性，自7月中起買入具領導能力的成長股已漸成市場共識，故若要跑贏大市，配置騰訊必不可少，該行客戶也反映騰訊一旦再跌至500元水平，已屬抵買。

事件暫時未有新進展，但值得留意的是，以遊戲為例，騰訊APP在蘋果平台的收費，蘋果一般會從中抽3成水，所以如果美國對騰訊施加限制，蘋果亦會受累。

編輯：譚志偉

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