  • 30°C
香港時間 : 2020808日 (六) 19:58
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【印度空難】撤僑客機跌落山谷斷開兩截 17死逾180傷

環球社會熱點 12:01 2020/08/08

分享：

【印度空難】撤僑客機跌落山谷斷開兩截 17死逾180傷

印度快運航空一架客機，在印度南部降落時偏離跑道，造成17人死亡和180多人重傷，為印度10年來最嚴重的空難。該客機在大雨中降落時衝出跑道，飛機跌落山谷，機身斷開兩截。客機為撤僑專機，接載在疫情期間滯留波斯灣地區的印度國民。

【印度疫情】累計確診破200萬 醫護罷工爭取防護裝備、加人工

【印度疫情】57%人有抗體 印度貧民區成功達群體免疫

印度快運航空（Air India Express）一架客機由杜拜飛往印度南部喀拉拉邦（Kerala）的科澤科德（Kozhikode）機場，周五（7日）晚上降落時下大雨，飛機偏離跑道，跌落約10米山谷，機身斷開兩截，未見起火情況。

遇難的航班為AXB1344，屬波音（Boeing）737型客機。機上有184名乘客、4名機組人員和2名機師；乘客中有10名嬰幼兒。

印度政府封城關酒舖 10人飲酒精搓手液中毒死

【印度疫情】確診破百萬 民眾瘋狂搶購藥物

由印媒片段所見，受傷的乘客躺在直播記者身後，等待送院。印度快運航空在Twitter公布空難消息，包括2名機師在內的17人身亡。新德里電視台（NDTV）報道，救援人員不斷進出飛機殘骸，現場正下大雨。

印度總理莫迪（Narendra Modi）發文致哀，慰問遇難者家屬，並稱當局會在現場提供一切援助。

這是印度自2010年以來，最嚴重的空難，當年同樣屬印度快運航空的客機，由杜拜飛往印度，在印度南部門格洛爾（Mangalore）機場降落時，衝出跑道墜毀，造成158人死亡，僅8人生還。該機場是山頂機場。

【在家工作】視像會議如見真人 美企研發全息技術機器

【美國疫情】學生上載校園逼滿人照片 反遭校方罰停課

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」
【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

記者：鄧燕君

相關文章

【在家工作】視像會議如見真人 美企研發全息技術機器
今日
【在家工作】視像會議如見真人 美企研發全息技術機器
【印度疫情】累計確診破200萬 醫護罷工爭取防護裝備、加人工
2020/08/07
【印度疫情】累計確診破200萬 醫護罷工爭取防護裝備、加人工
【歐洲第二波疫情】比利時肉廠至少50確診 225人隔離
2020/08/07
【歐洲第二波疫情】比利時肉廠至少50確診 225人隔離
【美國疫情】學生上載校園逼滿人照片 反遭校方罰停課
今日
【美國疫情】學生上載校園逼滿人照片 反遭校方罰停課
籲美國不要退出世衛 譚德塞：與資助無關
今日
籲美國不要退出世衛 譚德塞：與資助無關
疫情 莫迪 機師 航空 杜拜 印度 波音 空難

上一篇文章

【印度空難】2前空軍機師身亡 疑因惡劣天氣釀空難

下一篇文章

【中美角力】「鬥而不破」成泡影 劍指領館不留情面
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠藥物】牛津研究：不排除「特朗普神藥」可防疫
【新冠藥物】牛津研究：不排除「特朗普神藥」可防疫
瑞士11月投票 或限制銀行跟侵犯人權者做生意
瑞士11月投票 或限制銀行跟侵犯人權者做生意
【黎巴嫩爆炸】為何黎巴嫩人求助法國 由歷史淵源說起
【黎巴嫩爆炸】為何黎巴嫩人求助法國 由歷史淵源說起
【新冠疫苗】邊隻最平？多隻疫苗作初步定價
【新冠疫苗】邊隻最平？多隻疫苗作初步定價
新型冠狀肺炎全球疫情（08月08日 時間19:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月08日 時間19:00）
【黎巴嫩爆炸】美國專家點睇？ 未必只涉硝酸銨
【黎巴嫩爆炸】美國專家點睇？ 未必只涉硝酸銨