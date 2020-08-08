▲ 【印度空難】撤僑客機跌落山谷斷開兩截 17死逾180傷

印度快運航空一架客機，在印度南部降落時偏離跑道，造成17人死亡和180多人重傷，為印度10年來最嚴重的空難。該客機在大雨中降落時衝出跑道，飛機跌落山谷，機身斷開兩截。客機為撤僑專機，接載在疫情期間滯留波斯灣地區的印度國民。

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印度快運航空（Air India Express）一架客機由杜拜飛往印度南部喀拉拉邦（Kerala）的科澤科德（Kozhikode）機場，周五（7日）晚上降落時下大雨，飛機偏離跑道，跌落約10米山谷，機身斷開兩截，未見起火情況。

遇難的航班為AXB1344，屬波音（Boeing）737型客機。機上有184名乘客、4名機組人員和2名機師；乘客中有10名嬰幼兒。

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由印媒片段所見，受傷的乘客躺在直播記者身後，等待送院。印度快運航空在Twitter公布空難消息，包括2名機師在內的17人身亡。新德里電視台（NDTV）報道，救援人員不斷進出飛機殘骸，現場正下大雨。

印度總理莫迪（Narendra Modi）發文致哀，慰問遇難者家屬，並稱當局會在現場提供一切援助。

這是印度自2010年以來，最嚴重的空難，當年同樣屬印度快運航空的客機，由杜拜飛往印度，在印度南部門格洛爾（Mangalore）機場降落時，衝出跑道墜毀，造成158人死亡，僅8人生還。該機場是山頂機場。

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記者：鄧燕君