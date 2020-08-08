【新股IPO】小鵬汽車赴美上市 上半年虧損收窄至8億元

▲ 截至今年上半年小鵬汽車研發費約6.3億元人民幣。

據外電報道指，內地電動車初創企業小鵬汽車（Xpeng Motors）（股份代號：XPEV）以秘密存檔方式申請赴美上市。美國證券交易委員會於今早（香港時間）正式上載小鵬汽車招股書。據招股書初步顯示，集資額暫定為1億美元（約7.8億港元），據慣例集資額日後可作修改。承銷團為瑞信、摩根大通、美銀。

公司於2014年成立，是中國智能汽車設計及製造商，同是融合網際網路和人工智能創新的科技公司。

截至去年全年，小鵬汽車收入由2018年錄971萬增至2019年23.2億元，虧損擴大至36.9億元（人民幣，下同），2018年同期虧損錄約14億元。集團虧損進一步擴大主要因研發費用按年倍增，集團去年合共花20.7億元作研發費用。

截至今年上半年，小鵬汽車虧損有所收窄，由去年19.2億元收窄至8億元；收入按年下跌23.7%至9.1億元。

小鵬汽車獲多間知名巨企作上市前投資，當中包括阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 、紅杉資本及高瓴資本。

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責任編輯：謝卓榮