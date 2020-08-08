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【新股IPO】貝殼找房赴美上市集資156億 騰訊有份投資

即市財經 10:56 2020/08/08

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貝殼找房於D輪融資獲騰訊（00700）投資，籌得8億美元（約62.4億港元）

貝殼找房（Beike Zhaofang）落實招股細節，貝殼找房為內地線上地產中介平台，據外電報道，股票代碼為BEKE，集資額約20億美元（156億港元）。承銷商為高盛、摩根士丹利、華興資本。據美國證券交易委員會公告，公司將發售1.06億份預托證券（ADR），每份售價介乎17美元至19美元，於8月12日定價。每份ADR相當於3股A股。

若貝殼找房以上限定價，集資額為20.1億美元，繼愛奇藝（美：IQ）於2018年3月上市以來最大宗中資美國上市個案。根據該公司已發行A及B股數量，貝殼找房如以上限定價，總市值為210億美元（約1638億港元）。

報道續指，貝殼找房於D輪融資獲騰訊 （00700） 投資，籌得8億美元（約62.4億港元）；軟銀亦於今年3月向公司注資13億美元（約101億港元）。

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責任編輯：謝卓榮

美股 愛奇藝（美：IQ） 美元 集資 IPO
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