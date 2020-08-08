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【美國制裁】安樂工程：鄭若驊沒有實益持股　美國制裁不適用於安樂工程

即市財經 10:02 2020/08/08

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安樂工程又稱，在美國法律顧問的協助下，公司已審閱美國財政部公告，並根據現時所有可得資料初步認為，有關公告對鄭若驊施加的制裁將不適用安樂工程。

律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶旗下安樂工程 （01977） 公布，董事會注意到美國財政部，對包括潘樂陶太太鄭若驊等11名人士施加制裁。安樂工程董事會澄清，鄭若驊對安樂工程任何股份並無擁有任何法定或實益擁有權或財務權益。安樂工程又稱，在美國法律顧問的協助下，公司已審閱美國財政部公告，並根據現時所有可得資料初步認為，有關公告對鄭若驊施加的制裁將不適用安樂工程。

安樂工程指，正如公司於去年7月23日公告中所披露，據證券及期貨條例第316（1）（a）條，鄭若驊被當作間接擁有潘樂陶持有安樂工程近8.9億股中擁有權益，但鄭若驊沒有相關股份任何權利，亦不獲派息，更沒有投票或買賣權利。

安樂工程強調，集團整體營運及業務維持正常，但公司及其美國法律顧問將繼續密切關注相關情況，並評估任何有關制裁對集團營運及業務（包括於美國的營運及業務）的潛在影響。

相關文章：【美國制裁】金管局：外國政府單方面制裁　香港沒法律效力　應公平對待客戶

相關文章：【港區國安法】陳茂波斥美國起底式制裁為「自以為是、逆我者亡」霸凌思維

 

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責任編輯：陳韻妍

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