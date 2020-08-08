  • 30°C
香港時間 : 2020808日 (六) 19:58
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美股收市】憂中美科技戰升溫 納指挫近0.9% 道指靠穩

即市財經 04:13 2020/08/08

分享：

美國7月非農業新增職位優於預期，但增幅較前月明顯放緩，加上投資者憂中美科技戰升溫，納指反覆走弱，結束7連揚，收報11010點，跌97點或0.87%。

美國總統特朗普簽署行政命令，禁止美國企業和人民與TikTok，以及騰訊旗下微信展開任何業務往來，命令將於45天後生效。消息令科技巨企股價回軟，蘋果挫2.3%，亞馬遜跌1.8%，Netflix挫2.8%。

投資者同時聚焦新紓困計劃的磋商進展，道指及標指收市反覆靠穩，道指收報27433點，升46點；標指收報3351點，升2點。總結全星期，道指、標指、納指分別累升3.8%、2.5%和2.5%。

美國兩黨就新一輪刺激經濟方案的談判未達共識，民主黨倡議該黨所提新一輪刺激方案規模削減1萬億美元，假若共和黨相應地加大其黨倡議紓困規模1萬億美元，不過有關建議遭白宮斷然拒絕。

美國財政部長姆欽（Steven Mnuchin）表示，特朗普可能簽署行政命令，以延長補充失業保險、實施工資稅減免 ; 華府計劃將額外失業救濟金延長到年底，但金額低於現時的每周600美元。他稱，共和黨希望援助金額不會多於原有工資的七成。

美國7月非農就業職位增加176.3萬個，好過市場預期的148萬個；失業率亦由6月的11.1%跌至10.2%，同樣勝預期。就業數據強勁，美滙指數亦回升，重上93水平，金價則急挫。紐約10月期金收市跌40.4美元或近2%，報2018美元。

另外，美國財政部及證監（SEC）建議特朗普，在2022年1月前要求所有不符合美國審計要求的中資企業在美股除牌。中概股普遍下跌，迅雷（美：XNET）尾市瀉16.8%；鬥魚（美：DOYU）跌4.1%；蔚來（美：NIO）跌3%。

責任編輯：柯志宏

相關文章︰

【騰訊禁令】朱克伯格憂Facebook亦會被封殺 「美禁TikTok立非常差先例」

Facebook朱克伯格身家突破1000億美元　成為第3位千億元富豪

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7:30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

 

亞馬遜（Amazon，美：AMZN） 蘋果（Apple，美：AAPL） 科技戰 姆欽 特朗普 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數 蔚來（美：NIO） 微信
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒大汽車】恒大健康發布「恒馳」6款新能源車型　市值已超恒大、爭3至5年世界最大（多圖）
【恒大汽車】恒大健康發布「恒馳」6款新能源車型　市值已超恒大、爭3至5年世界最大（多圖）
【恒指夜期】美國宣布制裁林鄭　夜期收市低水190點（不斷更新）
【恒指夜期】美國宣布制裁林鄭　夜期收市低水190點（不斷更新）
【中芯股價】華為：只做芯片設計沒搞製造　中芯國際料斷供　其他客填補產能（第四版）
【中芯股價】華為：只做芯片設計沒搞製造　中芯國際料斷供　其他客填補產能（第四版）
【騰訊禁令】特朗普簽令騰訊微信、字節跳動45日後禁交易　美官員：只限微信、騰訊收復一半跌幅（第四版）
【騰訊禁令】特朗普簽令騰訊微信、字節跳動45日後禁交易　美官員：只限微信、騰訊收復一半跌幅（第四版）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【美股市況】道指倒升46點納指挫0.9%　阿里巴巴ADR低港股1.9%（不斷更新）
【美股市況】道指倒升46點納指挫0.9%　阿里巴巴ADR低港股1.9%（不斷更新）