【美股收市】憂中美科技戰升溫 納指挫近0.9% 道指靠穩

美國7月非農業新增職位優於預期，但增幅較前月明顯放緩，加上投資者憂中美科技戰升溫，納指反覆走弱，結束7連揚，收報11010點，跌97點或0.87%。

美國總統特朗普簽署行政命令，禁止美國企業和人民與TikTok，以及騰訊旗下微信展開任何業務往來，命令將於45天後生效。消息令科技巨企股價回軟，蘋果挫2.3%，亞馬遜跌1.8%，Netflix挫2.8%。

投資者同時聚焦新紓困計劃的磋商進展，道指及標指收市反覆靠穩，道指收報27433點，升46點；標指收報3351點，升2點。總結全星期，道指、標指、納指分別累升3.8%、2.5%和2.5%。

美國兩黨就新一輪刺激經濟方案的談判未達共識，民主黨倡議該黨所提新一輪刺激方案規模削減1萬億美元，假若共和黨相應地加大其黨倡議紓困規模1萬億美元，不過有關建議遭白宮斷然拒絕。

美國財政部長姆欽（Steven Mnuchin）表示，特朗普可能簽署行政命令，以延長補充失業保險、實施工資稅減免 ; 華府計劃將額外失業救濟金延長到年底，但金額低於現時的每周600美元。他稱，共和黨希望援助金額不會多於原有工資的七成。

美國7月非農就業職位增加176.3萬個，好過市場預期的148萬個；失業率亦由6月的11.1%跌至10.2%，同樣勝預期。就業數據強勁，美滙指數亦回升，重上93水平，金價則急挫。紐約10月期金收市跌40.4美元或近2%，報2018美元。

另外，美國財政部及證監（SEC）建議特朗普，在2022年1月前要求所有不符合美國審計要求的中資企業在美股除牌。中概股普遍下跌，迅雷（美：XNET）尾市瀉16.8%；鬥魚（美：DOYU）跌4.1%；蔚來（美：NIO）跌3%。

責任編輯：柯志宏

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